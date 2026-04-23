So will Korinna Schumann mit Markus Marterbauer die betriebliche Altersvorsorge stärken (Lesung Original) (Christian Drastil)

23.04.2026, 989 Zeichen

Um 12:57 liegt der ATX mit -0.34 Prozent im Minus bei 5790 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.70% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.38% auf 90.3 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.83% auf 18.41 Euro und Österreichische Post mit +1.35% auf 35.575 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24107 ( -0.36%, Ultimo 2025: 24490, -1.20% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.80% auf 52.255 Euro, dahinter Deutsche Telekom mit +1.22% auf 27.755 Euro und Beiersdorf mit +1.20% auf 74.95 Euro.

HOT: Gestern haben Korinna Schumann (Bundesministerin) und Markus Marterbauer (Bundesminister) einen Vortrag an den Ministerrat eingebracht, der unter dem Titel "Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge" durchaus Gamechanger-Potenzial hat und eine wichtige Entwicklung einleiten kann. Hier lese ich mal das Original unkommentiert ein. Interpretation folgt in einer Extra-Episode http://www.audio-cd.at/spotify

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.04.)

(23.04.2026)

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Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Bajaj Mobility AG, Lenzing, EVN, Polytec Group, Verbund, VIG, Wienerberger, DO&CO, Erste Group, Mayr-Melnhof, Fabasoft, Bawag, FACC, Porr, Österreichische Post, voestalpine, Wolford, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Telekom Austria.

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