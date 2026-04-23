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So will Korinna Schumann mit Markus Marterbauer die betriebliche Altersvorsorge stärken (Lesung Original) (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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23.04.2026, 989 Zeichen

Um 12:57 liegt der ATX mit -0.34 Prozent im Minus bei 5790 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.70% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.38% auf 90.3 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.83% auf 18.41 Euro und Österreichische Post mit +1.35% auf 35.575 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24107 ( -0.36%, Ultimo 2025: 24490, -1.20% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.80% auf 52.255 Euro, dahinter Deutsche Telekom mit +1.22% auf 27.755 Euro und Beiersdorf mit +1.20% auf 74.95 Euro.

HOT: Gestern haben Korinna Schumann (Bundesministerin) und Markus Marterbauer (Bundesminister) einen Vortrag an den Ministerrat eingebracht, der unter dem Titel "Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge" durchaus Gamechanger-Potenzial hat und eine wichtige Entwicklung einleiten kann. Hier lese ich mal das Original unkommentiert ein. Interpretation folgt in einer Extra-Episode http://www.audio-cd.at/spotify

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.04.)


(23.04.2026)

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    b) die drei meistgehörten Podcasts im Q1 waren
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    Autor: Christian Drastil

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