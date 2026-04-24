SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX knapp im Minus – doch der Total Return erzählt eine andere Geschichte, AT&S und Semperit besonders (Podcast)

24.04.2026, 957 Zeichen
In der Episode #1142 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Freitags-Überblick über die österreichische Börsenlandschaft, der weit über die reinen Indexstände hinausreicht – von Dividendeneffekten über auffällige Handelsvolumina bis hin zu politischen Vorstößen für die Kapitalmarktkultur. ATX leicht schwächer – mit einem gewichtigen Aber Am Freitag, dem 24. April 2026, notierte der ATX um 14:39 Uhr bei 5.806 Punkten und damit 0,13 Prozent im Minus. Doch hinter diesem kleinen Minus verbirgt sich ein Sondereffekt, der die nackte Zahl relativiert: Die Bawag schüttete eine Brutto-Dividende von 2,2 Euro je Aktie aus. Aufgrund des erheblichen Gewichts der Bawag im Index drückt der Dividendenabschlag den ATX optisch nach unten, während der Total-Return-Index – der Dividenden berücksichtigt – im Plus...

Weiterlesen: ATX knapp im Minus – doch der Total Return erzählt eine andere Geschichte, AT&S und Semperit besonders


(24.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Bajaj Mobility AG, Lenzing, EVN, Polytec Group, Verbund, VIG, Wienerberger, DO&CO, Erste Group, Mayr-Melnhof, Fabasoft, Bawag, FACC, Porr, Österreichische Post, voestalpine, Wolford, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Telekom Austria.

Random Partner

Deutsche Börse
Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Semperit, KESt

» ATX knapp im Minus – doch der Total Return erzählt eine andere Geschicht...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstellung ever, EVN (Börse Geschich...

» Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt fü...

» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Schumann, Markus Marterbauer, Pau...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Frequentis und Palfinger gesucht

» PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Energy, Uniqa, Fondsvolumen (Chris...

» Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsführung: Der "Börsepeople"-Podc...

» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
Rosenbauer und Polytec Group vs. Wienerberger und Mayr-Melnhof – kommentierter KW 17 Peer Group Watch Zykliker Österreich
Novo Nordisk und Eli Lilly beenden den „Klick-Trick“ bei Abnehmspritzen ( Finanztrends)
Wie Rheinmetall, SAP, Bayer, E.ON , Siemens Energy und Infineon für Gesprächsstoff im DAX sorgten
und vs. Leoni und Toyota Motor Corp. – kommentierter KW 17 Peer Group Watch Auto, Motor und Zulieferer
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Semperit, KESt




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event SAP
    #gabb #2088
    Featured Partner Video

    Als Österreich-Spezialist zum Rendezvous mit Harry Weygand: Audio-Spur zum Youtube-Ostermontag über ATX-Titel

    Das Original mit Bild und Charts: https://www.youtube.com/watch?v=SeZxYkI9VRU
    josefchladek.com

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Pierre Bost
    Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
    1927
    Librairie des arts Décoratifs

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    24.04.2026, 957 Zeichen
    In der Episode #1142 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Freitags-Überblick über die österreichische Börsenlandschaft, der weit über die reinen Indexstände hinausreicht – von Dividendeneffekten über auffällige Handelsvolumina bis hin zu politischen Vorstößen für die Kapitalmarktkultur. ATX leicht schwächer – mit einem gewichtigen Aber Am Freitag, dem 24. April 2026, notierte der ATX um 14:39 Uhr bei 5.806 Punkten und damit 0,13 Prozent im Minus. Doch hinter diesem kleinen Minus verbirgt sich ein Sondereffekt, der die nackte Zahl relativiert: Die Bawag schüttete eine Brutto-Dividende von 2,2 Euro je Aktie aus. Aufgrund des erheblichen Gewichts der Bawag im Index drückt der Dividendenabschlag den ATX optisch nach unten, während der Total-Return-Index – der Dividenden berücksichtigt – im Plus...

    Weiterlesen: ATX knapp im Minus – doch der Total Return erzählt eine andere Geschichte, AT&S und Semperit besonders


    (24.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Bajaj Mobility AG, Lenzing, EVN, Polytec Group, Verbund, VIG, Wienerberger, DO&CO, Erste Group, Mayr-Melnhof, Fabasoft, Bawag, FACC, Porr, Österreichische Post, voestalpine, Wolford, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Telekom Austria.

    Random Partner

    Deutsche Börse
    Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Semperit, KESt

    » ATX knapp im Minus – doch der Total Return erzählt eine andere Geschicht...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstellung ever, EVN (Börse Geschich...

    » Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt fü...

    » Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Schumann, Markus Marterbauer, Pau...

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Frequentis und Palfinger gesucht

    » PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Energy, Uniqa, Fondsvolumen (Chris...

    » Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsführung: Der "Börsepeople"-Podc...

    » Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?
    Rosenbauer und Polytec Group vs. Wienerberger und Mayr-Melnhof – kommentierter KW 17 Peer Group Watch Zykliker Österreich
    Novo Nordisk und Eli Lilly beenden den „Klick-Trick“ bei Abnehmspritzen ( Finanztrends)
    Wie Rheinmetall, SAP, Bayer, E.ON , Siemens Energy und Infineon für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    und vs. Leoni und Toyota Motor Corp. – kommentierter KW 17 Peer Group Watch Auto, Motor und Zulieferer
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Semperit, KESt




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event SAP
      #gabb #2088
      Featured Partner Video

      Als Österreich-Spezialist zum Rendezvous mit Harry Weygand: Audio-Spur zum Youtube-Ostermontag über ATX-Titel

      Das Original mit Bild und Charts: https://www.youtube.com/watch?v=SeZxYkI9VRU
      josefchladek.com

      Stephen Gill
      The Pillar
      2019
      Nobody

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Mark Mahaney
      Polar Night
      2019/2021
      Trespasser

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Pierre Bost
      Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
      1927
      Librairie des arts Décoratifs

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de