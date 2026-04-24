ATX knapp im Minus – doch der Total Return erzählt eine andere Geschichte, AT&S und Semperit besonders (Podcast)
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In der Episode #1142 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Freitags-Überblick über die österreichische Börsenlandschaft, der weit über die reinen Indexstände hinausreicht – von Dividendeneffekten über auffällige Handelsvolumina bis hin zu politischen Vorstößen für die Kapitalmarktkultur. ATX leicht schwächer – mit einem gewichtigen Aber Am Freitag, dem 24. April 2026, notierte der ATX um 14:39 Uhr bei 5.806 Punkten und damit 0,13 Prozent im Minus. Doch hinter diesem kleinen Minus verbirgt sich ein Sondereffekt, der die nackte Zahl relativiert: Die Bawag schüttete eine Brutto-Dividende von 2,2 Euro je Aktie aus. Aufgrund des erheblichen Gewichts der Bawag im Index drückt der Dividendenabschlag den ATX optisch nach unten, während der Total-Return-Index – der Dividenden berücksichtigt – im Plus...
Weiterlesen: ATX knapp im Minus – doch der Total Return erzählt eine andere Geschichte, AT&S und Semperit besonders
Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen
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