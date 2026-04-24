Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstellung ever, EVN (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

24.04.2026, 680 Zeichen

Indexumstellungen:

24.04.1995: Creditanstalt (Stämme) kommt in den ATX, AUA, Bundesländer Versicherung (Vorzüge), Constantia, Steyr, Strabag, Universale, Veitscher scheiden aus dem ATX aus



Positive Serie in Tagen:

24.04.2024: EVN: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 24.04.2024)

Bisher gab es an einem 24. April 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.04. beträgt 0,41%. Der beste 24.04. fand im Jahr 2009 mit 3,63%statt, der schlechteste 24.04. im Jahr 1992 mit -1,14%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.04.)

(24.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Bajaj Mobility AG, Lenzing, EVN, Polytec Group, Verbund, VIG, Wienerberger, DO&CO, Erste Group, Mayr-Melnhof, Fabasoft, Bawag, FACC, Porr, Österreichische Post, voestalpine, Wolford, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Telekom Austria.

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