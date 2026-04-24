Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstellung ever, EVN (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

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24.04.2026, 680 Zeichen

Indexumstellungen:
24.04.1995: Creditanstalt (Stämme) kommt in den ATX, AUA, Bundesländer Versicherung (Vorzüge), Constantia, Steyr, Strabag, Universale, Veitscher scheiden aus dem ATX aus

Positive Serie in Tagen:
24.04.2024: EVN: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 24.04.2024)

Bisher gab es an einem 24. April 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.04. beträgt 0,41%. Der beste 24.04. fand im Jahr 2009 mit 3,63%statt, der schlechteste 24.04. im Jahr 1992 mit -1,14%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.04.)


(24.04.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

    24.04.2026, 680 Zeichen

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