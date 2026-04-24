Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Schumann, Markus Marterbauer, Paul Severin (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
24.04.2026, 2033 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632
- Frederic Esters ist Geschäftsführender Gesellschafter bei der YES Investmedia GmbH, einem Unternehmen, das sein Bruder Yannick mit Robert Sasse gründete. Das Trio hat nach und nach eine Fachverlagsgruppe mit stark digitaler Ausrichtung aufgebaut, zu den Medien gehören u.a. die Finanzportale Finanztrends, BörseGlobal, TradingTreff, StockWorld, AktienCheck und seit dem Vorjahr auch Börse Express, also wiederum eines jener Medien, die ich seinerzeit gegründet habe. Aktuell arbeiten wir an spannenden Projekten zusammen, zb "Podcast + Archivbausteine = Story" und ich gebe zu, das gefällt mir. Wir sprechen aber auch über Bonn, Köln incl. Toni Polster, New York und die Liebe, Spanien und die Liebe, dann die Liebe zu permanentem Trial & Error, zu Skin in the Game und einer Bier-Zapfmöglichkeit im Büro. Finally stellt Freddy im Podcast "weltexklusiv" die spannende Idee hinter einem neuen Portal vor.
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- am 22. April haben Korinna Schumann (Bundesministerin) und Markus Marterbauer (Bundesminister) einen Vortrag an den Ministerrat eingebracht, der unter dem Titel "Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge" durchaus Gamechanger-Potenzial hat und eine wichtige Entwicklung einleiten kann. Hier lese ich mal das Original umkommentiert ein. Interpretation folgt in einer Extra-Episode. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8629
- Paul Severin (EAM) hat sich für die Initiative Kapitalmarkt Österreich und die ÖVFA dazu geäussert. Ich habe mich aus der Sicht eines Selbstentscheiders und der Sicht eines Börse Wien Fanboys (und Standort-Querdenkers) mit eigenen Gedanken eingeklinkt. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8630
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.04.)
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