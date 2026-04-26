Warum Unternehmen an die Börse gehen, ohne Kapital aufzunehmen – Gregor Rosinger über die unterschätzten Vorteile eines MTF-Listings (Podcast)
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In Episode 30 des Private Investor Relations Podcasts nimmt sich Host Christian Drastil ein Thema vor, das im deutschsprachigen Kapitalmarkt erstaunlich wenig Beachtung findet: das reine Börsenlisting ohne begleitende Kapitalaufnahme. Sein Gesprächspartner Gregor Rosinger, langjähriger Finanzunternehmer und CEO der Rosinger Group, erklärt dabei aus über 40 Jahren Erfahrung, warum rund die Hälfte aller Börsengänge gar nicht der Kapitalbeschaffung dient – und welche strategischen Vorteile ein Listing im Vienna MTF für Unternehmen mit sich bringt. Die überraschende Realität: Jedes zweite Unternehmen will gar kein Geld einsammeln Gregor Rosinger bringt einen beeindruckenden Track Record mit: 73 Unternehmen weltweit an die Börse gebracht, über 400 Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich umgesetzt, seit 1985 im Finanzgeschäft aktiv. Seine zentrale Erkenntnis aus diesen Jahrzehnten dürfte viele überraschen: Rund...
Weiterlesen: Warum Unternehmen an die Börse gehen, ohne Kapital aufzunehmen – Gregor Rosinger über die unterschätzten Vorteile eines MTF-Listings
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