Börsegeschichte 27.4.: Extremes zu VIG und ATX (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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27.04.2026, 663 Zeichen
Negative Serie in Tagen:
27.04.2015: VIG: Längste negative Serie: 10 Tage (endete am 27.04.2015) zum Kalender
Doubled:
27.04.2021: ATX: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von ATX: 405 Tage von 18.03.2020 (Kurs 1.630,84) bis 27.04.2021 (Kurs 3.262,6)
Bisher gab es an einem 27. April 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.04. beträgt -0,13%. Der beste 27.04. fand im Jahr 2022 mit 1,20% statt, der schlechteste 27.04. im Jahr 2005 mit -2,28%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.04.)
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