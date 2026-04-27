SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 27.4.: Extremes zu VIG und ATX (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

27.04.2026, 663 Zeichen

Negative Serie in Tagen:
27.04.2015: VIG: Längste negative Serie: 10 Tage (endete am 27.04.2015) zum Kalender

Doubled:
27.04.2021: ATX: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von ATX: 405 Tage von 18.03.2020 (Kurs 1.630,84) bis 27.04.2021 (Kurs 3.262,6)

Bisher gab es an einem 27. April 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.04. beträgt -0,13%. Der beste 27.04. fand im Jahr 2022 mit 1,20% statt, der schlechteste 27.04. im Jahr 2005 mit -2,28%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.04.)


(27.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, DO&CO, Mayr-Melnhof, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria.

Random Partner

gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Sportradar nach Short-Attacke aufgenommen (Depot Komm...

» Börsegeschichte 27.4.: Extremes zu VIG und ATX (Börse Geschichte) (Börse...

» Nachlese: KESt-Debakel, Manuela Wenger, Gregor Rosinger, Paul Fink (audi...

» PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron (Ch...

» Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-C...

» Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Wienerberger und Bawag gesucht

» Sportradar-Gründer Carsten Koerl: Vom Wiener Neuen Markt an die Nasdaq –...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gregor Rosinger, 3. Säule, Manuela Weng...

» Börsepeople im Podcast S24/19: Manuela Wenger

» ATX-Trends: AT&S, Bawag, Post, SBO


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Veränderung im Verbund-Vorstand
Österreich-Depots: Sportradar nach Short-Attacke aufgenommen (Depot Kommentar)
SMA Solar am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag
ATX TR-Frühmover: AT&S, Wienerberger, Strabag, SBO, voestalpine, Bawag, OMV, Verbund, Porr und Uniqa
PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron (Christine Petzwinkler)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: RBI 1.14%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.28%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Uniqa(1)
    Star der Stunde: AT&S 1.36%, Rutsch der Stunde: FACC -1.19%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Bawag(1), OMV(1)
    TFimNetz zu Frequentis
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.93%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.65%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(4), Kontron(1)
    BSN MA-Event Münchener Rück
    Star der Stunde: Uniqa 0.5%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.21%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer

    Norbert Hofer ist Vice President Emerald Horizon und Bundesminister ausser Dienst. Wir starten bei der damals börsenotierten Lauda Air, sprechen über lange Jahre in der Politik und ich bitte Norber...

    Books josefchladek.com

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Dean Garlick
    100 Sculptural Circumstances
    2025
    Lodge Press

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Börse Geschichte

    27.04.2026, 663 Zeichen

    Negative Serie in Tagen:
    27.04.2015: VIG: Längste negative Serie: 10 Tage (endete am 27.04.2015) zum Kalender

    Doubled:
    27.04.2021: ATX: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von ATX: 405 Tage von 18.03.2020 (Kurs 1.630,84) bis 27.04.2021 (Kurs 3.262,6)

    Bisher gab es an einem 27. April 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.04. beträgt -0,13%. Der beste 27.04. fand im Jahr 2022 mit 1,20% statt, der schlechteste 27.04. im Jahr 2005 mit -2,28%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.04. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.04.)


    (27.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, DO&CO, Mayr-Melnhof, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria.

    Random Partner

    gettex
    gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Sportradar nach Short-Attacke aufgenommen (Depot Komm...

    » Börsegeschichte 27.4.: Extremes zu VIG und ATX (Börse Geschichte) (Börse...

    » Nachlese: KESt-Debakel, Manuela Wenger, Gregor Rosinger, Paul Fink (audi...

    » PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron (Ch...

    » Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-C...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Wienerberger und Bawag gesucht

    » Sportradar-Gründer Carsten Koerl: Vom Wiener Neuen Markt an die Nasdaq –...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gregor Rosinger, 3. Säule, Manuela Weng...

    » Börsepeople im Podcast S24/19: Manuela Wenger

    » ATX-Trends: AT&S, Bawag, Post, SBO


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Veränderung im Verbund-Vorstand
    Österreich-Depots: Sportradar nach Short-Attacke aufgenommen (Depot Kommentar)
    SMA Solar am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag
    ATX TR-Frühmover: AT&S, Wienerberger, Strabag, SBO, voestalpine, Bawag, OMV, Verbund, Porr und Uniqa
    PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron (Christine Petzwinkler)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: RBI 1.14%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.28%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Uniqa(1)
      Star der Stunde: AT&S 1.36%, Rutsch der Stunde: FACC -1.19%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Bawag(1), OMV(1)
      TFimNetz zu Frequentis
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.93%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.65%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(4), Kontron(1)
      BSN MA-Event Münchener Rück
      Star der Stunde: Uniqa 0.5%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.21%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer

      Norbert Hofer ist Vice President Emerald Horizon und Bundesminister ausser Dienst. Wir starten bei der damals börsenotierten Lauda Air, sprechen über lange Jahre in der Politik und ich bitte Norber...

      Books josefchladek.com

      Anton Bruehl
      Mexico
      1933
      Delphic Studios

      Daido Moriyama
      Ligh and Shadow (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Dimitri Bogachuk
      Atlantic
      2025
      form.

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de