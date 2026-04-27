Börsegeschichte 27.4.: Extremes zu VIG und ATX (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

27.04.2026, 663 Zeichen

Negative Serie in Tagen:

27.04.2015: VIG: Längste negative Serie: 10 Tage (endete am 27.04.2015) zum Kalender



Doubled:

27.04.2021: ATX: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von ATX: 405 Tage von 18.03.2020 (Kurs 1.630,84) bis 27.04.2021 (Kurs 3.262,6)

Bisher gab es an einem 27. April 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.04. beträgt -0,13%. Der beste 27.04. fand im Jahr 2022 mit 1,20% statt, der schlechteste 27.04. im Jahr 2005 mit -2,28%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.04.)

(27.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, DO&CO, Mayr-Melnhof, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria.

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