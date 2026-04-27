Sportradar-Gründer Carsten Koerl: Vom Wiener Neuen Markt an die Nasdaq – und die Lehren aus zwei Börsengängen (Podcast)
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27.04.2026, 1018 Zeichen
Vintage: Im SportWoche Podcast S1/02 (2022) gewährte Carsten Koerl, Gründer und CEO von Sportradar, in einem ausführlichen CEO-Talk tiefe Einblicke in seinen unternehmerischen Werdegang, den jüngsten Börsengang an der Nasdaq und die strategische Ausrichtung eines Unternehmens, das an der Schnittstelle zweier Megamärkte operiert. Der Gesprächspartner von Christian Drastil spricht dabei überraschend offen über Kontrollverlust, Pandemie-Ängste und die Kraft schneller Entscheidungen. Zwei Börsengänge, zwei Welten: Die Lehren aus der betandwin-Ära Carsten Koerls Kapitalmarktgeschichte beginnt am 27. März 2000 – dem Tag, an dem betandwin.com an die Wiener Börse ging. Das Markt-Timing war damals außergewöhnlich günstig: Die Nasdaq notierte bei rund 5.000 Punkten auf ihrem damaligen Allzeithoch, und die Zeichnungsperiode fiel genau in dieses Fenster. Koerl erinnert sich an das große Event...
Weiterlesen: Sportradar-Gründer Carsten Koerl: Vom Wiener Neuen Markt an die Nasdaq – und die Lehren aus zwei Börsengängen
Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag
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