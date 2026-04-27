SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Sportradar-Gründer Carsten Koerl: Vom Wiener Neuen Markt an die Nasdaq – und die Lehren aus zwei Börsengängen (Podcast)

27.04.2026, 1018 Zeichen
Vintage: Im SportWoche Podcast S1/02 (2022) gewährte Carsten Koerl, Gründer und CEO von Sportradar, in einem ausführlichen CEO-Talk tiefe Einblicke in seinen unternehmerischen Werdegang, den jüngsten Börsengang an der Nasdaq und die strategische Ausrichtung eines Unternehmens, das an der Schnittstelle zweier Megamärkte operiert. Der Gesprächspartner von Christian Drastil spricht dabei überraschend offen über Kontrollverlust, Pandemie-Ängste und die Kraft schneller Entscheidungen. Zwei Börsengänge, zwei Welten: Die Lehren aus der betandwin-Ära Carsten Koerls Kapitalmarktgeschichte beginnt am 27. März 2000 – dem Tag, an dem betandwin.com an die Wiener Börse ging. Das Markt-Timing war damals außergewöhnlich günstig: Die Nasdaq notierte bei rund 5.000 Punkten auf ihrem damaligen Allzeithoch, und die Zeichnungsperiode fiel genau in dieses Fenster. Koerl erinnert sich an das große Event...

Weiterlesen: Sportradar-Gründer Carsten Koerl: Vom Wiener Neuen Markt an die Nasdaq – und die Lehren aus zwei Börsengängen


(27.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, DO&CO, Mayr-Melnhof, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria.

Random Partner

BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Sportradar nach Short-Attacke aufgenommen (Depot Komm...

» Börsegeschichte 27.4.: Extremes zu VIG und ATX (Börse Geschichte) (Börse...

» Nachlese: KESt-Debakel, Manuela Wenger, Gregor Rosinger, Paul Fink (audi...

» PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron (Ch...

» Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-C...

» Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Wienerberger und Bawag gesucht

» Sportradar-Gründer Carsten Koerl: Vom Wiener Neuen Markt an die Nasdaq –...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gregor Rosinger, 3. Säule, Manuela Weng...

» Börsepeople im Podcast S24/19: Manuela Wenger

» ATX-Trends: AT&S, Bawag, Post, SBO


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Veränderung im Verbund-Vorstand
Österreich-Depots: Sportradar nach Short-Attacke aufgenommen (Depot Kommentar)
SMA Solar am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag
ATX TR-Frühmover: AT&S, Wienerberger, Strabag, SBO, voestalpine, Bawag, OMV, Verbund, Porr und Uniqa
PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron (Christine Petzwinkler)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: RBI 1.14%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.28%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Uniqa(1)
    Star der Stunde: AT&S 1.36%, Rutsch der Stunde: FACC -1.19%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Bawag(1), OMV(1)
    TFimNetz zu Frequentis
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.93%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.65%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(4), Kontron(1)
    BSN MA-Event Münchener Rück
    Star der Stunde: Uniqa 0.5%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.21%
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Paul Severin (Vorsorgedepot) und Christian Drastil (Aspekte Wr. Börse/Standort) zum Vorsorgethema

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Am 22. April haben Korinna Schumann (Bundesministerin) und Markus Marterbauer (Bundesminister) einen Vortrag an den Ministerrat eingebracht, der ...

    Books josefchladek.com

    Bertien van Manen
    Let's Sit Down Before We Go
    2011
    MACK

    Fabrizio Strada
    Strada
    2025
    89books

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Dean Garlick
    100 Sculptural Circumstances
    2025
    Lodge Press

    Joan van der Keuken
    Achter Glas
    1957
    C. de Boer jr.



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    27.04.2026, 1018 Zeichen
    Vintage: Im SportWoche Podcast S1/02 (2022) gewährte Carsten Koerl, Gründer und CEO von Sportradar, in einem ausführlichen CEO-Talk tiefe Einblicke in seinen unternehmerischen Werdegang, den jüngsten Börsengang an der Nasdaq und die strategische Ausrichtung eines Unternehmens, das an der Schnittstelle zweier Megamärkte operiert. Der Gesprächspartner von Christian Drastil spricht dabei überraschend offen über Kontrollverlust, Pandemie-Ängste und die Kraft schneller Entscheidungen. Zwei Börsengänge, zwei Welten: Die Lehren aus der betandwin-Ära Carsten Koerls Kapitalmarktgeschichte beginnt am 27. März 2000 – dem Tag, an dem betandwin.com an die Wiener Börse ging. Das Markt-Timing war damals außergewöhnlich günstig: Die Nasdaq notierte bei rund 5.000 Punkten auf ihrem damaligen Allzeithoch, und die Zeichnungsperiode fiel genau in dieses Fenster. Koerl erinnert sich an das große Event...

    Weiterlesen: Sportradar-Gründer Carsten Koerl: Vom Wiener Neuen Markt an die Nasdaq – und die Lehren aus zwei Börsengängen


    (27.04.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, DO&CO, Mayr-Melnhof, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria.

    Random Partner

    BNP Paribas
    BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Sportradar nach Short-Attacke aufgenommen (Depot Komm...

    » Börsegeschichte 27.4.: Extremes zu VIG und ATX (Börse Geschichte) (Börse...

    » Nachlese: KESt-Debakel, Manuela Wenger, Gregor Rosinger, Paul Fink (audi...

    » PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron (Ch...

    » Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-C...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Wienerberger und Bawag gesucht

    » Sportradar-Gründer Carsten Koerl: Vom Wiener Neuen Markt an die Nasdaq –...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gregor Rosinger, 3. Säule, Manuela Weng...

    » Börsepeople im Podcast S24/19: Manuela Wenger

    » ATX-Trends: AT&S, Bawag, Post, SBO


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Veränderung im Verbund-Vorstand
    Österreich-Depots: Sportradar nach Short-Attacke aufgenommen (Depot Kommentar)
    SMA Solar am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag
    ATX TR-Frühmover: AT&S, Wienerberger, Strabag, SBO, voestalpine, Bawag, OMV, Verbund, Porr und Uniqa
    PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron (Christine Petzwinkler)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: RBI 1.14%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.28%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Uniqa(1)
      Star der Stunde: AT&S 1.36%, Rutsch der Stunde: FACC -1.19%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Bawag(1), OMV(1)
      TFimNetz zu Frequentis
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.93%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.65%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(4), Kontron(1)
      BSN MA-Event Münchener Rück
      Star der Stunde: Uniqa 0.5%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.21%
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Paul Severin (Vorsorgedepot) und Christian Drastil (Aspekte Wr. Börse/Standort) zum Vorsorgethema

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Am 22. April haben Korinna Schumann (Bundesministerin) und Markus Marterbauer (Bundesminister) einen Vortrag an den Ministerrat eingebracht, der ...

      Books josefchladek.com

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Bertien van Manen
      Let's Sit Down Before We Go
      2011
      MACK

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de