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Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Wienerberger und Bawag gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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27.04.2026, 1283 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:24 liegt der ATX mit +0.39 Prozent im Plus bei 5776 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.45% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.10% auf 13.47 Euro, dahinter Wienerberger mit +2.29% auf 25 Euro und Bawag mit +1.38% auf 146.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24286 (+0.65%, Ultimo 2025: 24490, -1.47% ytd). Topperformer DAX sind Siemens mit +4.00% auf 252.825 Euro, dahinter Rheinmetall mit +2.18% auf 1347.9 Euro und adidas mit +1.78% auf 138.675 Euro.

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(27.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag




 

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

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    Autor: Christian Drastil

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