» Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Wienerberger und Bawag gesucht

27.04.2026, 1283 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:24 liegt der ATX mit +0.39 Prozent im Plus bei 5776 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.45% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.10% auf 13.47 Euro, dahinter Wienerberger mit +2.29% auf 25 Euro und Bawag mit +1.38% auf 146.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24286 (+0.65%, Ultimo 2025: 24490, -1.47% ytd). Topperformer DAX sind Siemens mit +4.00% auf 252.825 Euro, dahinter Rheinmetall mit +2.18% auf 1347.9 Euro und adidas mit +1.78% auf 138.675 Euro.

- PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron

- Unser Robot sagt: AT&S, UBM, Bajaj Mobility

- Nachlese: KESt-Debakel, Manuela Wenger, Gregor Rosinger, Paul Fink

- Börsegeschichte 27.4.: Extremes zu VIG und ATX

- Österreich-Depots: Sportradar nach Short-Attacke aufgenommen

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.04% vs. last #gabb, +4.91% ytd, +125.30% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Manuela Wenger: https://audio-cd.at/page/podcast/8639

Frederic Esters: https://audio-cd.at/page/podcast/8632

Monika Kalbacher: https://audio-cd.at/page/podcast/8624

Andreas Wölfl: https://audio-cd.at/page/podcast/8617

Thomas Leissing: https://audio-cd.at/page/podcast/8608

(27.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, DO&CO, Mayr-Melnhof, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria.

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