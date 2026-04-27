Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Wienerberger und Bawag gesucht
Autor:
Christian Drastil
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27.04.2026, 1283 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:24 liegt der ATX mit +0.39 Prozent im Plus bei 5776 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.45% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.10% auf 13.47 Euro, dahinter Wienerberger mit +2.29% auf 25 Euro und Bawag mit +1.38% auf 146.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24286 (+0.65%, Ultimo 2025: 24490, -1.47% ytd). Topperformer DAX sind Siemens mit +4.00% auf 252.825 Euro, dahinter Rheinmetall mit +2.18% auf 1347.9 Euro und adidas mit +1.78% auf 138.675 Euro.
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Wiener Börse Party #1143: ATX fester, emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl, ordentlicher CEO-Deal bei der Bawag
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