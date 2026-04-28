ATX im Plus: Polytec feiert 20-jähriges Börsenjubiläum, Strabag und Palfinger überzeugen mit starken Zahlen (Podcast)
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In der Episode #1144 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Rundumschlag über die wichtigsten Entwicklungen am österreichischen Kapitalmarkt – von einem bemerkenswerten Börsenjubiläum über Rekordergebnisse in der Baubranche bis hin zu einer überraschenden Sachkapitalerhöhung. Wiener und Frankfurter Börse mit leichten Gewinnen Der ATX notierte am Dienstagmittag leicht im Plun. Zu den Top-Performern des Vormittags zählten Agrana mit plus 1 Prozent, Uniqa ebenfalls mit plus 1 Prozent sowie die Bawag, die als indexschwerster Gewinner ebenfalls 1 Prozent zulegte. Der Verbund wurde mit seiner Dividendenausschüttung erwähnt: 3,15 Euro brutto, aufgeteilt in 2 Euro reguläre Dividende plus 1,15 Euro Sonderdividende. Auch der DAX in Frankfurt bewegte sich knapp im positiven Terrain bei 24.086 Punkten und einem minimalen Plus von...
Weiterlesen: ATX im Plus: Polytec feiert 20-jähriges Börsenjubiläum, Strabag und Palfinger überzeugen mit starken Zahlen
Wiener Börse Party #1144: ATX fester, 20 Jahre Polytec an der Börse; Strabag und Palfinger mit guten Zahlen, Reploid mit Stefan Pierer
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