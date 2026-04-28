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ATX startete freundlich in verkürzte Aprilwoche – Sportradar-CEO wehrt sich gegen Short-Attacke (Podcast)

28.04.2026, 947 Zeichen
In der Episode #1143 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Überblick über die wichtigsten Marktbewegungen, Personalwechsel und Analysteneinschätzungen zum Wochenstart – garniert mit einem bemerkenswerten offenen Brief eines der bekanntesten österreichischen Börsenunternehmer. Freundlicher Wochenauftakt an der Wiener Börse Die letzte Aprilwoche 2026 beginnt an der Wiener Börse mit grünen Vorzeichen. Der ATX legte am Montagvormittag um 0,39 Prozent auf 5.776 Punkte zu. Da der 1. Mai auf einen Freitag fällt und an diesem Feiertag nicht gehandelt wird, stehen den Marktteilnehmern in dieser Woche lediglich vier Handelstage zur Verfügung. Unter den Top-Performern im ATX stach die FACC mit einem Plus von 4 Prozent hervor, gefolgt von Wienerberger mit einem Zuwachs von 2 Prozent und der Bawag mit...

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(28.04.2026)

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