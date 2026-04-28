Nachlese: 1000 Euro KESt, Anastasia Potapova, Jan Häupler, Lucia Ziegler (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
28.04.2026, 1365 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8643
Eine proaktive Diskussion rund um die 2. Säule ist dank Schumann/Marterbauer losgetreten worden, mir ist die 3. Säule noch wichtiger. Heute präzisiere ich: 3. Säule - der IT-verträgliche 1000 Euro-Vorschlag im Rahmen der WP-KESt erklärt.
ÖTV hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8642
Woche 17 brachte gute Werte, aber keine neuen 2026er-Rekorde im Platzziffer- und Punkte-Ranking. Die win2day-Spielerin der Woche ist zum 3. Mal Anastasia Potapova, die sowohl lucky als auch stark war. Weiters haben wir ein neues Career-High, einen ÖTV-Spieler weniger in den Top1000 und Vorfreude auf das Turnier in Mauthausen.
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- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.04.)
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