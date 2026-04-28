Nachlese: 1000 Euro KESt, Anastasia Potapova, Jan Häupler, Lucia Ziegler (audio cd.at)

28.04.2026, 1365 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8643

Eine proaktive Diskussion rund um die 2. Säule ist dank Schumann/Marterbauer losgetreten worden, mir ist die 3. Säule noch wichtiger. Heute präzisiere ich: 3. Säule - der IT-verträgliche 1000 Euro-Vorschlag im Rahmen der WP-KESt erklärt.

ÖTV hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8642

Woche 17 brachte gute Werte, aber keine neuen 2026er-Rekorde im Platzziffer- und Punkte-Ranking. Die win2day-Spielerin der Woche ist zum 3. Mal Anastasia Potapova, die sowohl lucky als auch stark war. Weiters haben wir ein neues Career-High, einen ÖTV-Spieler weniger in den Top1000 und Vorfreude auf das Turnier in Mauthausen.

https://mumak.me

https://www.win2day.at

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8640

- ATX stärker in die um den 1. Mai verkürzte Handelswoche

- FACC, Wienerberger und Bawag gesucht

- emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl

- PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron

- CFO Jan Häupler und IR-Chefin Lucia Ziegler sind mit der oekostrom AG zwar noch nicht an der Börse, man kann aber auch ausserbörslich Aktionär:in werden

- Börse Frankfurt fester, Siemens macht gut

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.04.)

(28.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1144: ATX fester, 20 Jahre Polytec an der Börse; Strabag und Palfinger mit guten Zahlen, Reploid mit Stefan Pierer

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, DO&CO, Mayr-Melnhof, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, VIG, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, BMW, Merck KGaA, Zalando.

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