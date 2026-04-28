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österreichischer Aktien
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Nachlese: 1000 Euro KESt, Anastasia Potapova, Jan Häupler, Lucia Ziegler (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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28.04.2026, 1365 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8643
Eine proaktive Diskussion rund um die 2. Säule ist dank Schumann/Marterbauer losgetreten worden, mir ist die 3. Säule noch wichtiger. Heute präzisiere ich: 3. Säule - der IT-verträgliche 1000 Euro-Vorschlag im Rahmen der WP-KESt erklärt.

ÖTV hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8642
Woche 17 brachte gute Werte, aber keine neuen 2026er-Rekorde im Platzziffer- und Punkte-Ranking. Die win2day-Spielerin der Woche ist zum 3. Mal Anastasia Potapova, die sowohl lucky als auch stark war. Weiters haben wir ein neues Career-High, einen ÖTV-Spieler weniger in den Top1000 und Vorfreude auf das Turnier in Mauthausen.
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- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8640
- ATX stärker in die um den 1. Mai verkürzte Handelswoche
- FACC, Wienerberger und Bawag gesucht
- emotionaler Input von Sportradar-CEO Carsten Koerl
- PIR-News: Verbund, Porr, Bawag, Asta, Telekom Austria, Post, Kontron
- CFO Jan Häupler und IR-Chefin Lucia Ziegler sind mit der oekostrom AG zwar noch nicht an der Börse, man kann aber auch ausserbörslich Aktionär:in werden
- Börse Frankfurt fester, Siemens macht gut
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.04.)


(28.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1144: ATX fester, 20 Jahre Polytec an der Börse; Strabag und Palfinger mit guten Zahlen, Reploid mit Stefan Pierer




 

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    Autor: Christian Drastil

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