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20 Jahre Zertifikate Forum Austria: Eine Wegbegleiterin blickt zurück (Podcast)

29.04.2026, 1034 Zeichen
In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast S24/20" begrüßt Host Christian Drastil mit Elke Müller eine Gesprächspartnerin, die das Zertifikate Forum Austria (ZFA) fast von Beginn an begleitet hatte – als Agenturbetreuerin, Kommunikationsexpertin und überzeugte Verfechterin der Finanzbildung. Das Gespräch anlässlich des 20-jährigen ZFA-Jubiläums gerät zu einer Zeitreise durch die österreichische Kapitalmarktgeschichte. Vom Parlament über den Verlag in die Finanzbranche Elke Müllers beruflicher Werdegang ist alles andere als geradlinig – und gerade deshalb besonders aufschlussreich. Aufgewachsen in einem politisch interessierten Haushalt, begann sie ihre Karriere Ende der 1990er-Jahre als parlamentarische Mitarbeiterin, parallel zu ihrem Studium der vergleichenden Literaturwissenschaft und Italienisch. Diese Zeit im österreichischen Parlament beschreibt sie als prägend: „Da war es wirklich spannend, hinter die Bühne zu schauen,...

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(29.04.2026)

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