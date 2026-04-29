20 Jahre Zertifikate Forum Austria: Eine Wegbegleiterin blickt zurück (Podcast)
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29.04.2026, 1034 Zeichen
In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast S24/20" begrüßt Host Christian Drastil mit Elke Müller eine Gesprächspartnerin, die das Zertifikate Forum Austria (ZFA) fast von Beginn an begleitet hatte – als Agenturbetreuerin, Kommunikationsexpertin und überzeugte Verfechterin der Finanzbildung. Das Gespräch anlässlich des 20-jährigen ZFA-Jubiläums gerät zu einer Zeitreise durch die österreichische Kapitalmarktgeschichte. Vom Parlament über den Verlag in die Finanzbranche Elke Müllers beruflicher Werdegang ist alles andere als geradlinig – und gerade deshalb besonders aufschlussreich. Aufgewachsen in einem politisch interessierten Haushalt, begann sie ihre Karriere Ende der 1990er-Jahre als parlamentarische Mitarbeiterin, parallel zu ihrem Studium der vergleichenden Literaturwissenschaft und Italienisch. Diese Zeit im österreichischen Parlament beschreibt sie als prägend: „Da war es wirklich spannend, hinter die Bühne zu schauen,...
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Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.
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