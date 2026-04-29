Andritz treibt den ATX an – Raiffeisen Research wird wieder optimistischer (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
29.04.2026, 880 Zeichen
In der Episode 1145 der Wiener Börse Party ordnet Moderator Christian Drastil die wichtigsten Marktbewegungen des Tages ein – von Rekordaufträgen bei Andritz über Analysteneinschätzungen bis hin zu einem neuen Gameplan von Raiffeisen Research für die kommenden Monate. Andritz liefert Rekorde und beflügelt den Gesamtmarkt Der Wiener Leitindex ATX notierte am Mittwochmittag mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 5.843 Punkten – und das lag vor allem an einem Unternehmen: Andritz. Der Technologiekonzern legte Quartalszahlen vor, die der Markt mit einem Kursplus von mehr als 6,4 Prozent auf 72,50 Euro honorierte. Die Kennzahlen im Überblick: Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 1,7 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis legte um 2,9 Prozent auf 91,8 Millionen Euro zu. Die...
Weiterlesen: Andritz treibt den ATX an – Raiffeisen Research wird wieder optimistischer
Wiener Börse Party #1145: ATX dank Andritz mit Hydropower fester, Raiffeisen Research passt den Game Plan an
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Strabag, Polytec Group, Lenzing, EuroTeleSites AG, Uniqa, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wolford, ATX NTR, RBI, OMV, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Palfinger, Andritz, Marinomed Biotech, Österreichische Post, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, RHI Magnesita, Infineon.
Random Partner
DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Ultimo April-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.4.: MAI, S Immo (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Robert Halver (audio cd.at)
» PIR-News: Zahlen von Polytec und Erste Group, Research zu Post und Asta ...
» ATX zum Ultimo zunächst schwächer– Polytec setzt sich Ziel für die Aktie...
» Wiener Börse Party #1146: ATX zum Ultimo zunächst leichter, Polytec top ...
» Wiener Börse zum Ultimo Mittag etwas leichter: Polytec, Frequentis und A...
» ATX-Trends: Andritz, Warimpex, Palfinger, Bawag ...
» Österreich-Depots: Eher enttäuschende Zahlen bei Sportradar (Depot Komme...
» Börsegeschichte 29.4.: OMV; Bajaj Mobility (Börse Geschichte) (BörseGesc...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Ultimo April-Bilanz (Depot Kom...
- Börsegeschichte 30.4.: MAI, S Immo (Börse Geschic...
- Nachlese: Robert Halver (audio cd.at)
- #gabb Jobradar: Uniqa, Andritz, Polytec (#gabb Ra...
- PIR-News: Zahlen von Polytec und Erste Group, Res...
- ATX zum Ultimo zunächst schwächer– Polytec setzt ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Paul Severin (Vorsorgedepot) und Christian Drastil (Aspekte Wr. Börse/Standort) zum Vorsorgethema
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Am 22. April haben Korinna Schumann (Bundesministerin) und Markus Marterbauer (Bundesminister) einen Vortrag an den Ministerrat eingebracht, der ...
Books josefchladek.com
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
Dean Garlick
100 Sculptural Circumstances
2025
Lodge Press
Dimitri Bogachuk
Atlantic
2025
form.
Fabrizio Strada
Strada
2025
89books
29.04.2026, 880 Zeichen
In der Episode 1145 der Wiener Börse Party ordnet Moderator Christian Drastil die wichtigsten Marktbewegungen des Tages ein – von Rekordaufträgen bei Andritz über Analysteneinschätzungen bis hin zu einem neuen Gameplan von Raiffeisen Research für die kommenden Monate. Andritz liefert Rekorde und beflügelt den Gesamtmarkt Der Wiener Leitindex ATX notierte am Mittwochmittag mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 5.843 Punkten – und das lag vor allem an einem Unternehmen: Andritz. Der Technologiekonzern legte Quartalszahlen vor, die der Markt mit einem Kursplus von mehr als 6,4 Prozent auf 72,50 Euro honorierte. Die Kennzahlen im Überblick: Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 1,7 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis legte um 2,9 Prozent auf 91,8 Millionen Euro zu. Die...
Weiterlesen: Andritz treibt den ATX an – Raiffeisen Research wird wieder optimistischer
Wiener Börse Party #1145: ATX dank Andritz mit Hydropower fester, Raiffeisen Research passt den Game Plan an
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Strabag, Polytec Group, Lenzing, EuroTeleSites AG, Uniqa, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wolford, ATX NTR, RBI, OMV, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Palfinger, Andritz, Marinomed Biotech, Österreichische Post, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, RHI Magnesita, Infineon.
Random Partner
DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Ultimo April-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.4.: MAI, S Immo (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Robert Halver (audio cd.at)
» PIR-News: Zahlen von Polytec und Erste Group, Research zu Post und Asta ...
» ATX zum Ultimo zunächst schwächer– Polytec setzt sich Ziel für die Aktie...
» Wiener Börse Party #1146: ATX zum Ultimo zunächst leichter, Polytec top ...
» Wiener Börse zum Ultimo Mittag etwas leichter: Polytec, Frequentis und A...
» ATX-Trends: Andritz, Warimpex, Palfinger, Bawag ...
» Österreich-Depots: Eher enttäuschende Zahlen bei Sportradar (Depot Komme...
» Börsegeschichte 29.4.: OMV; Bajaj Mobility (Börse Geschichte) (BörseGesc...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Ultimo April-Bilanz (Depot Kom...
- Börsegeschichte 30.4.: MAI, S Immo (Börse Geschic...
- Nachlese: Robert Halver (audio cd.at)
- #gabb Jobradar: Uniqa, Andritz, Polytec (#gabb Ra...
- PIR-News: Zahlen von Polytec und Erste Group, Res...
- ATX zum Ultimo zunächst schwächer– Polytec setzt ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Paul Severin (Vorsorgedepot) und Christian Drastil (Aspekte Wr. Börse/Standort) zum Vorsorgethema
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Am 22. April haben Korinna Schumann (Bundesministerin) und Markus Marterbauer (Bundesminister) einen Vortrag an den Ministerrat eingebracht, der ...
Books josefchladek.com
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Dean Garlick
100 Sculptural Circumstances
2025
Lodge Press
Pierre Bost
Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
1927
Librairie des arts Décoratifs