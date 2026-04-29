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Andritz treibt den ATX an – Raiffeisen Research wird wieder optimistischer (Podcast)

29.04.2026, 880 Zeichen
In der Episode 1145 der Wiener Börse Party ordnet Moderator Christian Drastil die wichtigsten Marktbewegungen des Tages ein – von Rekordaufträgen bei Andritz über Analysteneinschätzungen bis hin zu einem neuen Gameplan von Raiffeisen Research für die kommenden Monate. Andritz liefert Rekorde und beflügelt den Gesamtmarkt Der Wiener Leitindex ATX notierte am Mittwochmittag mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 5.843 Punkten – und das lag vor allem an einem Unternehmen: Andritz. Der Technologiekonzern legte Quartalszahlen vor, die der Markt mit einem Kursplus von mehr als 6,4 Prozent auf 72,50 Euro honorierte. Die Kennzahlen im Überblick: Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 1,7 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis legte um 2,9 Prozent auf 91,8 Millionen Euro zu. Die...

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(29.04.2026)

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