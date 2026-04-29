Nachlese: Elke Müller, 21st Austria weekly, Peter Brezinschek, Harry Schartner (audio cd.at)

29.04.2026, 2656 Zeichen

Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/8646/

Elke Müller ist langjährige Zertifikate Forum Austria Betreuerin und stets im Ping Pong zwischen Wirtschaft und Politik, jetzt tätig im Bundesministerium für Inneres. Wir sprechen über eine frühe Prägung in einem politisch interessierten Haushalt und den Start als parlamentarische Mitarbeiterin. Als Marketingleiterin des Verlags Österreich gab es spannende Projekte wie die Jusline und dann die erste Phase bei Scholdan, Elke war für das ZFA zuständig seit dem ersten Award 2007. Da holen wir weit aus und bringen dutzende MVPs ins Spiel, dazu auch den Song. Spannend ging es bei Elke weiter: Administrative Geschäftsführerin des Stronach Instituts für sozialökonomische Gerchtigkeit und dann die Leitung der Bundesgeschäftsselle des Team Stronach für Österreich. Danach noch eine Scholdan-Phase und dann wieder Ministerium. https://www.zertifikateaward.at

Sondernummer: https://boerse-social.com/pdf/fachheft64

Song 20 Jahre ZFA: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm

Melanie`s Einspieler: Greencube https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/green-cube/

https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/

https://www.mischek.at/de

Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8649

Heute hab ich unseren jüngsten wöchentlichen englischsprachigen Newsletter " 21st Austria Weekly" eingesprochen, um die künftige KI-Stimme zu trainieren. Oida, ist das schwer. Hört, wie ich rund um Andritz, Strabag, Bawag, A1 Telekom Austria, Marinomed, Agrana and Asta Energy holpere ... (News von KW17).

Please spread the word : https://www.boerse-social.com/21staustria - the address to subscribe to the weekly summary.

- Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8645

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Peter Brezinschek, selbstständiger Finanzmarktexperte, meint: Doppelbudget oje - warum übernehmen Ö-Medien das PR-Wort Einsparungsmassnahmen unkritisch?

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8644

- ATX fester

- Agrana, Uniqa und Bawag gesucht

- PIR-News: Strabag, Palfinger, Reploid, CPI Europe, Bawag, Polytec

- Harald Schartner läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Leiter des Privatkundengeschäfts und des Kundenservice-Centers der Dadat Bank gratuliert Polytec zum heutigen 20er an der Wiener Börse, wir schliessen uns natürlich an

- 21 Jahre RI im ATX

- Börse Frankfurt unverändert, Commerzbank gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.04.)

(29.04.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/21: Hugo Brock

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Strabag, Zumtobel, Lenzing, Agrana, Uniqa, Wolford, RBI, OMV, Porr, Palfinger, Fabasoft, Rosgix, Erste Group, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Wiener Privatbank, Warimpex, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, Deutsche Post, Caterpillar.

Random Partner WEB Windenergie AG

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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