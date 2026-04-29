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Nachlese: Elke Müller, 21st Austria weekly, Peter Brezinschek, Harry Schartner (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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29.04.2026, 2656 Zeichen

Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/8646/
Elke Müller ist langjährige Zertifikate Forum Austria Betreuerin und stets im Ping Pong zwischen Wirtschaft und Politik, jetzt tätig im Bundesministerium für Inneres. Wir sprechen über eine frühe Prägung in einem politisch interessierten Haushalt und den Start als parlamentarische Mitarbeiterin. Als Marketingleiterin des Verlags Österreich gab es spannende Projekte wie die Jusline und dann die erste Phase bei Scholdan, Elke war für das ZFA zuständig seit dem ersten Award 2007. Da holen wir weit aus und bringen dutzende MVPs ins Spiel, dazu auch den Song. Spannend ging es bei Elke weiter: Administrative Geschäftsführerin des Stronach Instituts für sozialökonomische Gerchtigkeit und dann die Leitung der Bundesgeschäftsselle des Team Stronach für Österreich. Danach noch eine Scholdan-Phase und dann wieder Ministerium. https://www.zertifikateaward.at
Sondernummer: https://boerse-social.com/pdf/fachheft64
Song 20 Jahre ZFA: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm
Melanie`s Einspieler: Greencube https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/green-cube/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8649
Heute hab ich unseren jüngsten wöchentlichen englischsprachigen Newsletter " 21st Austria Weekly" eingesprochen, um die künftige KI-Stimme zu trainieren. Oida, ist das schwer. Hört, wie ich rund um Andritz, Strabag, Bawag, A1 Telekom Austria, Marinomed, Agrana and Asta Energy holpere ... (News von KW17).
Please spread the word : https://www.boerse-social.com/21staustria - the address to subscribe to the weekly summary.

- Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8645
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Peter Brezinschek, selbstständiger Finanzmarktexperte, meint: Doppelbudget oje - warum übernehmen Ö-Medien das PR-Wort Einsparungsmassnahmen unkritisch?

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- PIR-News: Strabag, Palfinger, Reploid, CPI Europe, Bawag, Polytec
- Harald Schartner läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Leiter des Privatkundengeschäfts und des Kundenservice-Centers der Dadat Bank gratuliert Polytec zum heutigen 20er an der Wiener Börse, wir schliessen uns natürlich an
- 21 Jahre RI im ATX
- Börse Frankfurt unverändert, Commerzbank gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.04.)


(29.04.2026)

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    Autor: Christian Drastil

    29.04.2026, 2656 Zeichen

    Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/8646/
    Elke Müller ist langjährige Zertifikate Forum Austria Betreuerin und stets im Ping Pong zwischen Wirtschaft und Politik, jetzt tätig im Bundesministerium für Inneres. Wir sprechen über eine frühe Prägung in einem politisch interessierten Haushalt und den Start als parlamentarische Mitarbeiterin. Als Marketingleiterin des Verlags Österreich gab es spannende Projekte wie die Jusline und dann die erste Phase bei Scholdan, Elke war für das ZFA zuständig seit dem ersten Award 2007. Da holen wir weit aus und bringen dutzende MVPs ins Spiel, dazu auch den Song. Spannend ging es bei Elke weiter: Administrative Geschäftsführerin des Stronach Instituts für sozialökonomische Gerchtigkeit und dann die Leitung der Bundesgeschäftsselle des Team Stronach für Österreich. Danach noch eine Scholdan-Phase und dann wieder Ministerium. https://www.zertifikateaward.at
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    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8649
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