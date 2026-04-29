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Wiener Börse zu Mittag fester: Andritz, Polytec und Strabag gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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29.04.2026, 1358 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:12 liegt der ATX mit +1.10 Prozent im Plus bei 5843 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.70% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +6.38% auf 72.55 Euro, dahinter Polytec Group mit +3.68% auf 3.805 Euro und Strabag mit +1.92% auf 87.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23964 ( -0.23%, Ultimo 2025: 24490, -1.93% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +7.22% auf 147.75 Euro, dahinter Symrise mit +5.61% auf 77.56 Euro und Scout24 mit +4.59% auf 70.6 Euro.

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- Unser Volumensradar sagt: AT&S, UBM
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Monika Kalbacher: https://audio-cd.at/page/podcast/8624
Andreas Wölfl: https://audio-cd.at/page/podcast/8617

 


(29.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1145: ATX dank Andritz mit Hydropower fester, Raiffeisen Research passt den Game Plan an




 

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    Autor: Christian Drastil

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