Wiener Börse zu Mittag fester: Andritz, Polytec und Strabag gesucht
Autor:
Christian Drastil
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29.04.2026, 1358 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:12 liegt der ATX mit +1.10 Prozent im Plus bei 5843 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.70% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +6.38% auf 72.55 Euro, dahinter Polytec Group mit +3.68% auf 3.805 Euro und Strabag mit +1.92% auf 87.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23964 ( -0.23%, Ultimo 2025: 24490, -1.93% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +7.22% auf 147.75 Euro, dahinter Symrise mit +5.61% auf 77.56 Euro und Scout24 mit +4.59% auf 70.6 Euro.
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Monika Kalbacher: https://audio-cd.at/page/podcast/8624
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Wiener Börse Party #1145: ATX dank Andritz mit Hydropower fester, Raiffeisen Research passt den Game Plan an
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