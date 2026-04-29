Wiener Börse zu Mittag fester: Andritz, Polytec und Strabag gesucht

29.04.2026, 1358 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:12 liegt der ATX mit +1.10 Prozent im Plus bei 5843 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.70% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +6.38% auf 72.55 Euro, dahinter Polytec Group mit +3.68% auf 3.805 Euro und Strabag mit +1.92% auf 87.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23964 ( -0.23%, Ultimo 2025: 24490, -1.93% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +7.22% auf 147.75 Euro, dahinter Symrise mit +5.61% auf 77.56 Euro und Scout24 mit +4.59% auf 70.6 Euro.

- PIR-News: Andritz, Warimpex, Post, Research zu Frequentis, ATX, Palfinger, Bawag

- Unser Volumensradar sagt: AT&S, UBM

- Nachlese: Elke Müller, 21st Austria weekly, Peter Brezinschek, Harry Schartner

- Wolfgang Matejka: „Die Welt ist ein Dorf“ – Rohstoffe als Exempel

- Börsegeschichte 29.4.: OMV; Bajaj Mobility

- Österreich-Depots: Eher enttäuschende Zahlen bei Sportradar

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.18% vs. last #gabb, +4.72% ytd, +124.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Elke Müller: https://audio-cd.at/page/podcast/8646

Manuela Wenger: https://audio-cd.at/page/podcast/8639

Frederic Esters: https://audio-cd.at/page/podcast/8632

Monika Kalbacher: https://audio-cd.at/page/podcast/8624

Andreas Wölfl: https://audio-cd.at/page/podcast/8617

(29.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1145: ATX dank Andritz mit Hydropower fester, Raiffeisen Research passt den Game Plan an

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Strabag, Polytec Group, Lenzing, EuroTeleSites AG, Uniqa, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wolford, ATX NTR, RBI, OMV, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Palfinger, Andritz, Marinomed Biotech, Österreichische Post, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, RHI Magnesita, Infineon.

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