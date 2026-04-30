ATX zum Ultimo zunächst schwächer– Polytec setzt sich Ziel für die Aktie (Podcast)
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30.04.2026, 901 Zeichen
Der letzte Handelstag im April 2026 bringt an der Wiener Börse ein gemischtes Bild: Während der ATX zur Mittagszeit leicht nachgibt, sorgen Unternehmenszahlen, Jubiläen und bemerkenswerte Insiderkäufe für Gesprächsstoff. Am Ultimo-Handelstag des April notierte der ATX zur Mittagszeit bei 5.810 Punkten, ein Minus von 0,4 Prozent. Die Year-to-Date-Performance liegt damit knapp unter der 10-Prozent-Marke – ein respektabler Wert, auch wenn der Monat mit einem leichten Rücksetzer enden könnte. Bemerkenswert ist der Blick auf die Handelsaktivität: Die Umsätze an der Wiener Börse lagen in den vergangenen Tagen mit 290 bis 320 Millionen Euro etwas unter dem Jahresschnitt 2026, der bei 366 Millionen Euro pro Tag liegt. Zum Vergleich: Im Vorjahr 2025 waren es lediglich 247 Millionen Euro täglich – ein deutlicher...
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