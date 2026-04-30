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Börsegeschichte 30.4.: MAI, S Immo (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

30.04.2026, 691 Zeichen

IPOs:
30.04.2007: Meinl Airports International: Meinl Airports International mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,70 Mrd. Euro. zum Kalender

Doubled:
30.04.2009: S Immo: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von S Immo: 41 Tage von 20.03.2009 (Kurs 1,97) bis 30.04.2009 (Kurs 3,98)

Bisher gab es an einem 30. April 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.04. beträgt 0,06%. Der beste 30.04. fand im Jahr 2009 mit 2,58% statt, der schlechteste 30.04. im Jahr 2007 mit -1,48%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.04.)


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    Autor: Börse Geschichte

    30.04.2026, 691 Zeichen

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    30.04.2007: Meinl Airports International: Meinl Airports International mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,70 Mrd. Euro. zum Kalender

    Doubled:
    30.04.2009: S Immo: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von S Immo: 41 Tage von 20.03.2009 (Kurs 1,97) bis 30.04.2009 (Kurs 3,98)

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    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.04.)


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