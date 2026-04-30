Börsegeschichte 30.4.: MAI, S Immo (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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30.04.2026, 691 Zeichen
IPOs:
30.04.2007: Meinl Airports International: Meinl Airports International mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,70 Mrd. Euro. zum Kalender
Doubled:
30.04.2009: S Immo: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von S Immo: 41 Tage von 20.03.2009 (Kurs 1,97) bis 30.04.2009 (Kurs 3,98)
Bisher gab es an einem 30. April 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.04. beträgt 0,06%. Der beste 30.04. fand im Jahr 2009 mit 2,58% statt, der schlechteste 30.04. im Jahr 2007 mit -1,48%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.04.)
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