» Börsegeschichte 30.4.: MAI, S Immo (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

30.04.2026, 691 Zeichen

IPOs:

30.04.2007: Meinl Airports International: Meinl Airports International mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,70 Mrd. Euro. zum Kalender



Doubled:

30.04.2009: S Immo: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von S Immo: 41 Tage von 20.03.2009 (Kurs 1,97) bis 30.04.2009 (Kurs 3,98)

Bisher gab es an einem 30. April 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.04. beträgt 0,06%. Der beste 30.04. fand im Jahr 2009 mit 2,58% statt, der schlechteste 30.04. im Jahr 2007 mit -1,48%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.04.)

(30.04.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/21: Hugo Brock

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Strabag, Zumtobel, Lenzing, Agrana, Uniqa, Wolford, RBI, OMV, Porr, Palfinger, Fabasoft, Rosgix, Erste Group, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Wiener Privatbank, Warimpex, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, Deutsche Post, Caterpillar.

Random Partner Raiffeisen Zertifikate

Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Deutsche Telekom, Polytec, Therese Fran...

» Börsepeople im Podcast S24/21: Hugo Brock

» Österreich-Depots: Ultimo April-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.4.: MAI, S Immo (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Robert Halver (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von Polytec und Erste Group, Research zu Post und Asta ...

» ATX zum Ultimo zunächst schwächer– Polytec setzt sich Ziel für die Aktie...

» Wiener Börse Party #1146: ATX zum Ultimo zunächst leichter, Polytec top ...

» Wiener Börse zum Ultimo Mittag etwas leichter: Polytec, Frequentis und A...

» ATX-Trends: Andritz, Warimpex, Palfinger, Bawag ...