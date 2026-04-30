Wiener Börse zum Ultimo Mittag etwas leichter: Polytec, Frequentis und AT&S gesucht
Autor:
Christian Drastil
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30.04.2026, 1305 Zeichen
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Um 12:12 liegt der ATX mit -0.34 Prozent im Minus bei 5814 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.16% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +5.21% auf 4.04 Euro, dahinter Frequentis mit +2.45% auf 75.2 Euro und AT&S mit +2.25% auf 93.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24028 (+0.31%, Ultimo 2025: 24490, -2.19% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Post mit +4.18% auf 48.82 Euro, dahinter Brenntag mit +2.83% auf 61.41 Euro und MTU Aero Engines mit +1.94% auf 288.9 Euro.
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Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
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