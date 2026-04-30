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Wiener Börse zum Ultimo Mittag etwas leichter: Polytec, Frequentis und AT&S gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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30.04.2026, 1305 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:12 liegt der ATX mit -0.34 Prozent im Minus bei 5814 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.16% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +5.21% auf 4.04 Euro, dahinter Frequentis mit +2.45% auf 75.2 Euro und AT&S mit +2.25% auf 93.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24028 (+0.31%, Ultimo 2025: 24490, -2.19% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Post mit +4.18% auf 48.82 Euro, dahinter Brenntag mit +2.83% auf 61.41 Euro und MTU Aero Engines mit +1.94% auf 288.9 Euro.

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- #gabb Jobradar: Uniqa, Andritz, Polytec
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- Börsegeschichte 30.4.: MAI, S Immo
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Andreas Wölfl: https://audio-cd.at/page/podcast/8617

 


(30.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/21: Hugo Brock




 

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Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.

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    Autor: Christian Drastil

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