Wiener Börse zum Ultimo Mittag etwas leichter: Polytec, Frequentis und AT&S gesucht

30.04.2026, 1305 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:12 liegt der ATX mit -0.34 Prozent im Minus bei 5814 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.16% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +5.21% auf 4.04 Euro, dahinter Frequentis mit +2.45% auf 75.2 Euro und AT&S mit +2.25% auf 93.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24028 (+0.31%, Ultimo 2025: 24490, -2.19% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Post mit +4.18% auf 48.82 Euro, dahinter Brenntag mit +2.83% auf 61.41 Euro und MTU Aero Engines mit +1.94% auf 288.9 Euro.

- PIR-News: Zahlen von Polytec und Erste Group, Research zu Post und Asta Energy, Verbund-Vorstand kauft, Neuling im global market, Rekord bei Top 100 Marketcap

- #gabb Jobradar: Uniqa, Andritz, Polytec

- Nachlese: Robert Halver

- Börsegeschichte 30.4.: MAI, S Immo

- Österreich-Depots: Ultimo April-Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.18% vs. last #gabb, +4.91% ytd, +125.30% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Elke Müller: https://audio-cd.at/page/podcast/8646

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Monika Kalbacher: https://audio-cd.at/page/podcast/8624

Andreas Wölfl: https://audio-cd.at/page/podcast/8617

(30.04.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/21: Hugo Brock

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Strabag, Zumtobel, Lenzing, Agrana, Uniqa, Wolford, RBI, OMV, Porr, Palfinger, Fabasoft, Rosgix, Erste Group, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Wiener Privatbank, Warimpex, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, Deutsche Post, Caterpillar.

Random Partner Agrana

Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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