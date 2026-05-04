ATX startet verhalten in den Mai – AT&S nähert sich der 100-Euro-Marke (Podcast)
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04.05.2026, 908 Zeichen
In der Episode 1147 der Wiener Börse Party nimmt Moderator Christian Drastil den Monatsauftakt an der Wiener Börse unter die Lupe und liefert dabei ein breites Panorama aus Kursbewegungen, Analysteneinschätzungen und einer bemerkenswert taktischen Stellungnahme des Semperit-Vorstands. Verhaltener Mai-Auftakt in Wien und Frankfurt Der erste Handelstag im Mai bringt an der Wiener Börse keine großen Impulse. Um 14 Uhr notiert der ATX mit einem minimalen Minus von rund 5 Punkten nahezu unverändert. Auch der DAX in Frankfurt zeigt sich mit 24.280 Punkten und einem Minus von lediglich 0,05 Prozent kaum bewegt. Der Monatsbeginn ist traditionell ein beliebter Tag für ETF-Sparpläne – passend dazu läutet Markus Jordan, Gründer von extraetf.com, die symbolische Opening Bell. Die Ruhe auf Indexebene täuscht allerdings über...
Weiterlesen: ATX startet verhalten in den Mai – AT&S nähert sich der 100-Euro-Marke
Wiener Börse Party #1147: ATX zum Mai-Start etwas leichter, AT&S flirtet mit der Dreistelligkeit, auch Polytec erneut gesucht, Semperit klug
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