Börsegeschichte 4. Mai: C.A.T. oil, Wienerberger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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04.05.2026, 703 Zeichen
IPOs:
04.05.2006: C.A.T. oil: C.A.T. oil mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 0,26 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 38,25 Mio. Euro). zum Kalender
Doubled:
04.05.2009: Wienerberger: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Wienerberger: 47 Tage von 18.03.2009 (Kurs 4,39) bis 04.05.2009 (Kurs 8,94)
Bisher gab es an einem 4. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.05. beträgt -0,13%. Der beste 04.05. fand im Jahr 2009 mit 5,39% statt, der schlechteste 04.05. im Jahr 2010 mit -3,88%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.05.)
Wiener Börse Party #1147: ATX zum Mai-Start etwas leichter, AT&S flirtet mit der Dreistelligkeit, auch Polytec erneut gesucht, Semperit klug
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Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
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