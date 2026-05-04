Börsegeschichte 4. Mai: C.A.T. oil, Wienerberger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

04.05.2026, 703 Zeichen

IPOs:

04.05.2006: C.A.T. oil: C.A.T. oil mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 0,26 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 38,25 Mio. Euro). zum Kalender



Doubled:

04.05.2009: Wienerberger: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Wienerberger: 47 Tage von 18.03.2009 (Kurs 4,39) bis 04.05.2009 (Kurs 8,94)

Bisher gab es an einem 4. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.05. beträgt -0,13%. Der beste 04.05. fand im Jahr 2009 mit 5,39% statt, der schlechteste 04.05. im Jahr 2010 mit -3,88%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.05.)

(04.05.2026)

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Wiener Börse Party #1147: ATX zum Mai-Start etwas leichter, AT&S flirtet mit der Dreistelligkeit, auch Polytec erneut gesucht, Semperit klug

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Strabag, Zumtobel, Lenzing, Agrana, Uniqa, Wolford, RBI, OMV, Porr, Palfinger, Fabasoft, Rosgix, Erste Group, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Wiener Privatbank, Warimpex, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, Deutsche Post, Caterpillar.

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