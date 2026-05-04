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Börsegeschichte 4. Mai: C.A.T. oil, Wienerberger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

04.05.2026, 703 Zeichen

IPOs:
04.05.2006: C.A.T. oil: C.A.T. oil mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 0,26 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 38,25 Mio. Euro). zum Kalender

Doubled:
04.05.2009: Wienerberger: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Wienerberger: 47 Tage von 18.03.2009 (Kurs 4,39) bis 04.05.2009 (Kurs 8,94)

Bisher gab es an einem 4. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.05. beträgt -0,13%. Der beste 04.05. fand im Jahr 2009 mit 5,39% statt, der schlechteste 04.05. im Jahr 2010 mit -3,88%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.05.)


(04.05.2026)

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    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Börse Geschichte

    04.05.2026, 703 Zeichen

    IPOs:
    04.05.2006: C.A.T. oil: C.A.T. oil mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 0,26 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 38,25 Mio. Euro). zum Kalender

    Doubled:
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