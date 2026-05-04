Nachlese: Judith Pap, Bernd Mayer, Hugo Brock (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
04.05.2026, 3415 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8659/
- Judith Pap ist Sprecherin, Schauspielerin und beim Kinderradio zuständig für Sales, Marketing und Programm, aber natürlich auch als Sprecherin im Einsatz. Und sie hat starke Wurzeln und umso stärkeres Know-How im Hörspiel-Bereich - da ich im Herbst selbst ein Hörspiel machen will (eine Premiere rund um die Börse, aber garantiert spassig ...), gibt es da natürlich viel zu plaudern. So zum Beispiel über Hörspiel-Prägung von Kindheit an, über das Arbeiten mit Hörspiel-Vorbildern bei der Lauscherlounge in Berlin, über Audioamo (Name als Programm), Karaoke und Kinderradio, wo Judith mit Business-Kunden schöne Kooperationen entwirft. Auch ein spannendes AudioGuides-Projekt in den Wiener Bezirks- und Sondermuseen, Sebastian Fitzek, Daniel Craig und Thomas Rybnicek werden erwähnt. Judith gibt viele Antworten, aber es besuchen uns auch mehrmals drei ??? beim Hören dieser Folge.
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- ÖTV-Spitzentennis-Podcast https://audio-cd.at/page/podcast/8657
: Woche 18 brachte erneut 2026er-Rekorde im Platzziffer- und Punkte-Ranking. Die win2day-Spielerin der Woche ist zum 4. Mal Anastasia Potapova, Lukas Neumayer gehört ebenfalls vor den Vorhang. Es geht nach oben mit dem österreichischen Spitzentennis.
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Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8655/
- Hugo Brock ist bei der wikifolio Technologies AG im Service-Team für Market Operations zuständig, ich bin mit ihm telefonisch (Erfurt, D) verbunden. Wir starten mit der Ausbildung zum Frisör und dem frühen, intensiven Auseinandersetzen mit dem Handeln von Aktien, Stichworte +4000 Orders/Jahr, Newstrading, DPA-Ticker, Vi Trade, wikifolio. Seit Sommer 2024 ist Hugo für wikifolio tätig, da geht es um u.a. Kundenanliegen (ich hatte eines in dieser Woche), Trader:innen-Onboarding, Messen, Kapitalmassnahmen, Risikomanagement, Datenqualität, Wohlverhältensregeln, KYC und vieles mehr. Mein Fazit: Da kennt sicher einer aus.
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Andreas Kern: https://audio-cd.at/page/podcast/6264
Julia Lackner: https://audio-cd.at/page/podcast/6982
Daniel Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8445
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- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8654
- ATX zum Ultimo zunächst leichter
- Polytec top und mit neuem selbstgesteckten Ziel
- PIR-News: Zahlen von Polytec und Erste Group, Research zu Post und Asta Energy, Verbund-Vorstand kauft, Neuling im global market, Rekord bei Top 100 Marketcap
- Bernd Mayer läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der Experte aus dem Zertifikate Team der Erste Group kann auf starke erste vier Monate 2026 für die Strukturierte-Produkte-Industrie in Österreich verweisen
- Therese Frank will rock you
- Börse Frankfurt mit DAX wieder über 24.000, Deutsche Post gesucht
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.05.)
Wiener Börse Party #1147: ATX zum Mai-Start etwas leichter, AT&S flirtet mit der Dreistelligkeit, auch Polytec erneut gesucht, Semperit klug
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Lisette Model
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