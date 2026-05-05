ATX erholt sich nach politischem Gegenwind – Bankensteuer und Körperschaftsteuererhöhung belasten Stimmung (Podcast)
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05.05.2026, 1085 Zeichen
In der Episode #1148 der Wiener Börse Party analysiert Moderator Christian Drastil die aktuelle Marktsituation an der Wiener Börse, die trotz politischer Belastungsfaktoren bemerkenswerte Widerstandskraft zeigt – und beim Handelsvolumen alles andere als einen „Sound of Silence" erlebt. Neue Bankensteuer und höhere Körperschaftsteuer als Belastungsfaktor Der Montag brachte deutliche Kursverluste, insbesondere bei den Bankentiteln. Auslöser waren politische Entscheidungen aus Österreich: Eine verlängerte und zusätzliche Bankensteuer sowie eine Erhöhung der Körperschaftsteuer sorgten für Ernüchterung am Markt. Drastil ordnet die Maßnahmen unmissverständlich ein: Es handle sich um „negative Signale für internationale Investoren durch die österreichische Politik, "wieder einmal", muss man sagen." Die Hoffnung, dass die bestehende Bankenabgabe auslaufen würde, hat sich damit zerschlagen. Auch der Verbund wird als dauerhaft Leidtragender dieser politischen...
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Wiener Börse Party #1148: ATX macht nach schlechten Politik-Signalen wieder gut, FACC gesucht, kein Sound of Silence beim Trading Volume
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