Börsegeschichte 5.5.: Extremes zu Agrana, Semperit, Verbund, Palfinger, Zumtobel, Andritz, Poytec, Strabag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
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05.05.2026, 1604 Zeichen
Extrema:
05.05.2003: Top 3: Agrana: 11.11% - [Top 1: 16.7435% (17.03.2020), Top 2: 13.65% (03.05.2002)] zum Kalender
05.05.2015: Flop 2: Semperit: -12.8154% - [Flop 1: -15.5556% (17.03.2020), Flop 3: -12.5556% (13.03.2020)] zum Kalender
05.05.2022: Flop 2: Verbund: -12.8205% - [Flop 1: -16.9444% (01.03.2022), Flop 3: -12.4799% (12.03.2020)] zum Kalender
under MA200:
05.05.2009: Palfinger: Am längsten unter MA200: 350 Tage (endete am: 05.05.2009) zum Kalender
05.05.2009: Zumtobel: Am längsten unter MA200: 518 Tage (endete am: 05.05.2009) zum Kalender
Doubled:
05.05.2006: Andritz: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Andritz: 179 Tage von 07.11.2005 (Kurs 9,38) bis 05.05.2006 (Kurs 18,98) zum Kalender
05.05.2009: Polytec Group: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Polytec Group: 33 Tage von 02.04.2009 (Kurs 1,31) bis 05.05.2009 (Kurs 2,86) zum Kalender
05.05.2025: Strabag: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Strabag: 102 Tage von 23.01.2025 (Kurs 41,75) bis 05.05.2025 (Kurs 83,5) zum Kalender
05.05.2021: ATX Prime: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von ATX Prime: 413 Tage von 18.03.2020 (Kurs 842,31) bis 05.05.2021 (Kurs 1.688,77)
Bisher gab es an einem 5. Mai 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 05.05. beträgt 0,08%. Der beste 05.05. fand im Jahr 2020 mit 2,47% statt, der schlechteste 05.05. im Jahr 2010 mit -3,16%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 05.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.05.)
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05.05.2009: Palfinger: Am längsten unter MA200: 350 Tage (endete am: 05.05.2009) zum Kalender
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