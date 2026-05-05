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Börsegeschichte 5.5.: Extremes zu Agrana, Semperit, Verbund, Palfinger, Zumtobel, Andritz, Poytec, Strabag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

05.05.2026, 1604 Zeichen

Extrema:
05.05.2003: Top 3: Agrana: 11.11% - [Top 1: 16.7435% (17.03.2020), Top 2: 13.65% (03.05.2002)] zum Kalender
05.05.2015: Flop 2: Semperit: -12.8154% - [Flop 1: -15.5556% (17.03.2020), Flop 3: -12.5556% (13.03.2020)] zum Kalender
05.05.2022: Flop 2: Verbund: -12.8205% - [Flop 1: -16.9444% (01.03.2022), Flop 3: -12.4799% (12.03.2020)] zum Kalender

under MA200:
05.05.2009: Palfinger: Am längsten unter MA200: 350 Tage (endete am: 05.05.2009) zum Kalender
05.05.2009: Zumtobel: Am längsten unter MA200: 518 Tage (endete am: 05.05.2009) zum Kalender

Doubled:
05.05.2006: Andritz: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Andritz: 179 Tage von 07.11.2005 (Kurs 9,38) bis 05.05.2006 (Kurs 18,98) zum Kalender
05.05.2009: Polytec Group: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Polytec Group: 33 Tage von 02.04.2009 (Kurs 1,31) bis 05.05.2009 (Kurs 2,86) zum Kalender
05.05.2025: Strabag: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Strabag: 102 Tage von 23.01.2025 (Kurs 41,75) bis 05.05.2025 (Kurs 83,5) zum Kalender
05.05.2021: ATX Prime: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von ATX Prime: 413 Tage von 18.03.2020 (Kurs 842,31) bis 05.05.2021 (Kurs 1.688,77)

Bisher gab es an einem 5. Mai 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 05.05. beträgt 0,08%. Der beste 05.05. fand im Jahr 2020 mit 2,47% statt, der schlechteste 05.05. im Jahr 2010 mit -3,16%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 05.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.05.)


(05.05.2026)

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Wiener Börse Party #1148: ATX macht nach schlechten Politik-Signalen wieder gut, FACC gesucht, kein Sound of Silence beim Trading Volume




 

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    Autor: Börse Geschichte

    05.05.2026, 1604 Zeichen

    Extrema:
    05.05.2003: Top 3: Agrana: 11.11% - [Top 1: 16.7435% (17.03.2020), Top 2: 13.65% (03.05.2002)] zum Kalender
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