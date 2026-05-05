Nachlese: Asta Energy Solutions AG, Markus Jordan ExtraETF, Andrea Lehwald (audio cd.at)

05.05.2026, 1669 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8662

Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Heute stellt CFO Daniela Klauser die seit Ende Jänner börsenotierte Asta Energy Solutions AG vor. Der Aktienkurs hat sich in 3 Monaten vs. Ausgabepreis bereits verdoppelt.

Opening Bell in Frankfurt: https://www.youtube.com/watch?v=bGi6f07-Gj0

Daniela Klauser ab 5.5. im Börsepeople-Podcast: http://www.audio-cd.at/people

https://www.astagroup.com

https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30

http://www.audio-cd.at/pir

Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8660

- ATX zum Mai-Start etwas leichter

- AT&S und Polytec erneut gesucht

- PIR-News zu Semperit, Polytec, Erste Group, RBI, Plus-Minus-Liste von Alois Wögerbauer

- Markus Jordan läutet die Opening Bell für Montag. Der Monatsbeginn an den Börsen ist stets ein beliebter Tag für ETF-Sparpläne und der Gründer von extraETF.com ist ein perfekter Opener dafür

- Börse Frankfurt etwas leichter, Rheinmetall gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8658

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Ab sofort lese ich hier auch in unregelmässigen Abständen Texte, Passagen oder Postings, die mich irgendwie erreicht haben. Immer mit Zustimmung Autor:in.

Heute: Andrea Lehwald, sie hilft Unternehmen und Persönlichkeiten, auf LinkedIn eine Präsenz aufzubauen, die zu ihnen passt.

https://www.linkedin.com/in/andrea-lehwald-a0798a9a/

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.05.)

(05.05.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/23: Daniela Klauser

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, AT&S, Austriacard Holdings AG, FACC, Lenzing, OMV, Telekom Austria, Marinomed Biotech, BTV AG, Bajaj Mobility AG, RBI, Strabag, voestalpine, Österreichische Post, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Infineon, Fresenius Medical Care.

Random Partner Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)

Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 5.5.: Extremes zu Agrana, Semperit, Verbund, Palfinger, ...

» Nachlese: Asta Energy Solutions AG, Markus Jordan ExtraETF, Andrea Lehwa...

» PIR-News zu zu RBI, Addiko, Andritz, Frequentis, Uniqa, Research zu Palf...

» ATX erholt sich nach politischem Gegenwind – Bankensteuer und Körperscha...

» Die Plauderläufe sind zurück (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1148: ATX macht nach schlechten Politik-Signalen wie...

» Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Bawag und Uniqa gesucht

» LinkedIn-NL: Das Comeback der Plauderläufe

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Polytec, Semperit