Nachlese: Asta Energy Solutions AG, Markus Jordan ExtraETF, Andrea Lehwald (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
05.05.2026, 1669 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8662
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Heute stellt CFO Daniela Klauser die seit Ende Jänner börsenotierte Asta Energy Solutions AG vor. Der Aktienkurs hat sich in 3 Monaten vs. Ausgabepreis bereits verdoppelt.
Opening Bell in Frankfurt: https://www.youtube.com/watch?v=bGi6f07-Gj0
Daniela Klauser ab 5.5. im Börsepeople-Podcast: http://www.audio-cd.at/people
https://www.astagroup.com
https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations
- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8660
- ATX zum Mai-Start etwas leichter
- AT&S und Polytec erneut gesucht
- PIR-News zu Semperit, Polytec, Erste Group, RBI, Plus-Minus-Liste von Alois Wögerbauer
- Markus Jordan läutet die Opening Bell für Montag. Der Monatsbeginn an den Börsen ist stets ein beliebter Tag für ETF-Sparpläne und der Gründer von extraETF.com ist ein perfekter Opener dafür
- Börse Frankfurt etwas leichter, Rheinmetall gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8658
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Ab sofort lese ich hier auch in unregelmässigen Abständen Texte, Passagen oder Postings, die mich irgendwie erreicht haben. Immer mit Zustimmung Autor:in.
Heute: Andrea Lehwald, sie hilft Unternehmen und Persönlichkeiten, auf LinkedIn eine Präsenz aufzubauen, die zu ihnen passt.
https://www.linkedin.com/in/andrea-lehwald-a0798a9a/
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.05.)
Börsepeople im Podcast S24/23: Daniela Klauser
Bildnachweis
1.
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Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.
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1937
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