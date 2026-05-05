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österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Asta Energy Solutions AG, Markus Jordan ExtraETF, Andrea Lehwald (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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05.05.2026, 1669 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8662
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Heute stellt CFO Daniela Klauser die seit Ende Jänner börsenotierte Asta Energy Solutions AG vor. Der Aktienkurs hat sich in 3 Monaten vs. Ausgabepreis bereits verdoppelt.
Opening Bell in Frankfurt: https://www.youtube.com/watch?v=bGi6f07-Gj0
Daniela Klauser ab 5.5. im Börsepeople-Podcast: http://www.audio-cd.at/people
https://www.astagroup.com
https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30  
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8660
- ATX zum Mai-Start etwas leichter
- AT&S und Polytec erneut gesucht
- PIR-News zu Semperit, Polytec, Erste Group, RBI, Plus-Minus-Liste von Alois Wögerbauer
- Markus Jordan läutet die Opening Bell für Montag. Der Monatsbeginn an den Börsen ist stets ein beliebter Tag für ETF-Sparpläne und der Gründer von extraETF.com ist ein perfekter Opener dafür
- Börse Frankfurt etwas leichter, Rheinmetall gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8658
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Ab sofort lese ich hier auch in unregelmässigen Abständen Texte, Passagen oder Postings, die mich irgendwie erreicht haben. Immer mit Zustimmung Autor:in.
Heute: Andrea Lehwald, sie hilft Unternehmen und Persönlichkeiten, auf LinkedIn eine Präsenz aufzubauen, die zu ihnen passt.
https://www.linkedin.com/in/andrea-lehwald-a0798a9a/

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.05.)


(05.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/23: Daniela Klauser




 

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Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)
Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

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    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval



    Autor: Christian Drastil

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