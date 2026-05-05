Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Bawag und Uniqa gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
05.05.2026, 1439 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:06 liegt der ATX mit +0.91 Prozent im Plus bei 5789 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.68% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.67% auf 13.47 Euro, dahinter Bawag mit +2.37% auf 146.9 Euro und Uniqa mit +2.20% auf 16.29 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24248 (+1.07%, Ultimo 2025: 24490, -2.04% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.79% auf 1440.8 Euro, dahinter Commerzbank mit +3.29% auf 35.14 Euro und Infineon mit +2.99% auf 58.51 Euro.
- PIR-News zu zu RBI, Addiko, Andritz, Frequentis, Uniqa, Research zu Palfinger, Flughafen Wien, Erste Group
- Die Plauderläufe sind zurück
- Unser Volumensrobot sagt: Flughafen Wien, AT&S auffällig
- Nachlese: Asta Energy Solutions AG, Markus Jordan ExtraETF, Andrea Lehwald
- Wolfgang Matejka: Der Slalom durch den Irrsinn
- Börsegeschichte 5.5.: Extremes zu Agrana, Semperit, Verbund, Palfinger, Zumtobel, Andritz, Poytec, Strabag
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.44% vs. last #gabb, +4.72% ytd, +124.90% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659
Hugo Brock: https://audio-cd.at/page/podcast/8655
Elke Müller: https://audio-cd.at/page/podcast/8646
Manuela Wenger: https://audio-cd.at/page/podcast/8639
Frederic Esters: https://audio-cd.at/page/podcast/8632
Wiener Börse Party #1148: ATX macht nach schlechten Politik-Signalen wieder gut, FACC gesucht, kein Sound of Silence beim Trading Volume
Bildnachweis
1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, AT&S, Zumtobel, FACC, Lenzing, OMV, Polytec Group, Palfinger, Fabasoft, Rosgix, Bajaj Mobility AG, VIG, Bawag, Marinomed Biotech, Erste Group, Athos Immobilien, BTV AG, DO&CO, RBI, voestalpine, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG.
Random Partner
cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.5.: Extremes zu Agrana, Semperit, Verbund, Palfinger, ...
» Nachlese: Asta Energy Solutions AG, Markus Jordan ExtraETF, Andrea Lehwa...
» PIR-News zu zu RBI, Addiko, Andritz, Frequentis, Uniqa, Research zu Palf...
» ATX erholt sich nach politischem Gegenwind – Bankensteuer und Körperscha...
» Die Plauderläufe sind zurück (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1148: ATX macht nach schlechten Politik-Signalen wie...
» Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Bawag und Uniqa gesucht
» LinkedIn-NL: Das Comeback der Plauderläufe
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Polytec, Semperit
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 5.5.: Extremes zu Agrana, Semperi...
- Wolfgang Matejka: Der Slalom durch den Irrsinn (W...
- Nachlese: Asta Energy Solutions AG, Markus Jordan...
- Unser Volumensrobot sagt: Flughafen Wien, AT&S au...
- PIR-News zu zu RBI, Addiko, Andritz, Frequentis, ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1131: ATX leichter, Nr.1-Surprise gestern, Applaus für Andritz, feine Frequentis-Worte, RBI, Addiko und viele offene Punkte
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Pierre Bost
Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
1927
Librairie des arts Décoratifs
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
05.05.2026, 1439 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:06 liegt der ATX mit +0.91 Prozent im Plus bei 5789 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.68% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.67% auf 13.47 Euro, dahinter Bawag mit +2.37% auf 146.9 Euro und Uniqa mit +2.20% auf 16.29 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24248 (+1.07%, Ultimo 2025: 24490, -2.04% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.79% auf 1440.8 Euro, dahinter Commerzbank mit +3.29% auf 35.14 Euro und Infineon mit +2.99% auf 58.51 Euro.
- PIR-News zu zu RBI, Addiko, Andritz, Frequentis, Uniqa, Research zu Palfinger, Flughafen Wien, Erste Group
- Die Plauderläufe sind zurück
- Unser Volumensrobot sagt: Flughafen Wien, AT&S auffällig
- Nachlese: Asta Energy Solutions AG, Markus Jordan ExtraETF, Andrea Lehwald
- Wolfgang Matejka: Der Slalom durch den Irrsinn
- Börsegeschichte 5.5.: Extremes zu Agrana, Semperit, Verbund, Palfinger, Zumtobel, Andritz, Poytec, Strabag
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.44% vs. last #gabb, +4.72% ytd, +124.90% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659
Hugo Brock: https://audio-cd.at/page/podcast/8655
Elke Müller: https://audio-cd.at/page/podcast/8646
Manuela Wenger: https://audio-cd.at/page/podcast/8639
Frederic Esters: https://audio-cd.at/page/podcast/8632
Wiener Börse Party #1148: ATX macht nach schlechten Politik-Signalen wieder gut, FACC gesucht, kein Sound of Silence beim Trading Volume
Bildnachweis
1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, AT&S, Zumtobel, FACC, Lenzing, OMV, Polytec Group, Palfinger, Fabasoft, Rosgix, Bajaj Mobility AG, VIG, Bawag, Marinomed Biotech, Erste Group, Athos Immobilien, BTV AG, DO&CO, RBI, voestalpine, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG.
Random Partner
cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.5.: Extremes zu Agrana, Semperit, Verbund, Palfinger, ...
» Nachlese: Asta Energy Solutions AG, Markus Jordan ExtraETF, Andrea Lehwa...
» PIR-News zu zu RBI, Addiko, Andritz, Frequentis, Uniqa, Research zu Palf...
» ATX erholt sich nach politischem Gegenwind – Bankensteuer und Körperscha...
» Die Plauderläufe sind zurück (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1148: ATX macht nach schlechten Politik-Signalen wie...
» Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Bawag und Uniqa gesucht
» LinkedIn-NL: Das Comeback der Plauderläufe
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Polytec, Semperit
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 5.5.: Extremes zu Agrana, Semperi...
- Wolfgang Matejka: Der Slalom durch den Irrsinn (W...
- Nachlese: Asta Energy Solutions AG, Markus Jordan...
- Unser Volumensrobot sagt: Flughafen Wien, AT&S au...
- PIR-News zu zu RBI, Addiko, Andritz, Frequentis, ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1131: ATX leichter, Nr.1-Surprise gestern, Applaus für Andritz, feine Frequentis-Worte, RBI, Addiko und viele offene Punkte
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Dean Garlick
100 Sculptural Circumstances
2025
Lodge Press
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Stephen Gill
The Pillar
2019
Nobody
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void