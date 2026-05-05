» Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Bawag und Uniqa gesucht

05.05.2026, 1439 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:06 liegt der ATX mit +0.91 Prozent im Plus bei 5789 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.68% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.67% auf 13.47 Euro, dahinter Bawag mit +2.37% auf 146.9 Euro und Uniqa mit +2.20% auf 16.29 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24248 (+1.07%, Ultimo 2025: 24490, -2.04% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.79% auf 1440.8 Euro, dahinter Commerzbank mit +3.29% auf 35.14 Euro und Infineon mit +2.99% auf 58.51 Euro.

- PIR-News zu zu RBI, Addiko, Andritz, Frequentis, Uniqa, Research zu Palfinger, Flughafen Wien, Erste Group

- Die Plauderläufe sind zurück

- Unser Volumensrobot sagt: Flughafen Wien, AT&S auffällig

- Nachlese: Asta Energy Solutions AG, Markus Jordan ExtraETF, Andrea Lehwald

- Wolfgang Matejka: Der Slalom durch den Irrsinn

- Börsegeschichte 5.5.: Extremes zu Agrana, Semperit, Verbund, Palfinger, Zumtobel, Andritz, Poytec, Strabag

- Österreich-Depots: Etwas schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.44% vs. last #gabb, +4.72% ytd, +124.90% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659

Hugo Brock: https://audio-cd.at/page/podcast/8655

Elke Müller: https://audio-cd.at/page/podcast/8646

Manuela Wenger: https://audio-cd.at/page/podcast/8639

Frederic Esters: https://audio-cd.at/page/podcast/8632

(05.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1148: ATX macht nach schlechten Politik-Signalen wieder gut, FACC gesucht, kein Sound of Silence beim Trading Volume

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, AT&S, Zumtobel, FACC, Lenzing, OMV, Polytec Group, Palfinger, Fabasoft, Rosgix, Bajaj Mobility AG, VIG, Bawag, Marinomed Biotech, Erste Group, Athos Immobilien, BTV AG, DO&CO, RBI, voestalpine, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG.

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