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... auf dem Niveau des ATX-All-time-Highs (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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06.05.2026, 621 Zeichen

Um 11:39 liegt der ATX mit +2.64 Prozent im Plus bei 5953 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 11.77% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +9.19% auf 14.37 Euro, dahinter DO&CO mit +6.60% auf 181 Euro und RBI mit +6.54% auf 45.94 Euro. Hinweis: Der ATX-Rekord könnte heute fallen, 5957 Punkte gilt es zu schlagen ...

Zum Vergleich der DAX: 24990 (+2.41%, Ultimo 2025: 24490, -0.36% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +9.51% auf 313.1 Euro, dahinter Continental mit +7.27% auf 66.87 Euro und BMW mit +6.35% auf 82.12 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.05.)


(06.05.2026)

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Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Felix Lamezan-Salins anlässlich ATX 6000 zu Spekulation vs. Vorsorge, Mindset und Best Practise




 

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