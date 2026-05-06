... auf dem Niveau des ATX-All-time-Highs (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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06.05.2026, 621 Zeichen
Um 11:39 liegt der ATX mit +2.64 Prozent im Plus bei 5953 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 11.77% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +9.19% auf 14.37 Euro, dahinter DO&CO mit +6.60% auf 181 Euro und RBI mit +6.54% auf 45.94 Euro. Hinweis: Der ATX-Rekord könnte heute fallen, 5957 Punkte gilt es zu schlagen ...
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(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.05.)
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