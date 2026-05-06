... auf dem Niveau des ATX-All-time-Highs (Christian Drastil)

06.05.2026, 621 Zeichen

Um 11:39 liegt der ATX mit +2.64 Prozent im Plus bei 5953 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 11.77% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +9.19% auf 14.37 Euro, dahinter DO&CO mit +6.60% auf 181 Euro und RBI mit +6.54% auf 45.94 Euro. Hinweis: Der ATX-Rekord könnte heute fallen, 5957 Punkte gilt es zu schlagen ...

Zum Vergleich der DAX: 24990 (+2.41%, Ultimo 2025: 24490, -0.36% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +9.51% auf 313.1 Euro, dahinter Continental mit +7.27% auf 66.87 Euro und BMW mit +6.35% auf 82.12 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.05.)

(06.05.2026)

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Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Felix Lamezan-Salins anlässlich ATX 6000 zu Spekulation vs. Vorsorge, Mindset und Best Practise

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, Flughafen Wien, AT&S, Amag, CPI Europe AG, voestalpine, Wienerberger, Porr, Frequentis, Rosgix, DO&CO, Erste Group, Uniqa, Palfinger, Verbund, FACC, Kapsch TrafficCom, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Rath AG, SBO, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.

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