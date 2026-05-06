SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX feiert 35. Veröffentlichungs-Jubiläum mit neuem Rekordniveau – historischer Tag an der Wiener Börse (Podcast)

06.05.2026, 941 Zeichen
In der Episode #1149 der Wiener Börse Party widmet sich Moderator Christian Drastil einem besonderen Meilenstein der österreichischen Börsengeschichte – und einem Tag, an dem gleich mehrere bemerkenswerte Marken erreicht werden. 35 Jahre ATX: Vom Startwert 1000 auf knapp 6000 Punkte Am 6. Mai 1991 wurde der Austrian Traded Index (ATX) erstmals in den österreichischen Tageszeitungen veröffentlicht – damals noch mit 17 Werten. Exakt 35 Jahre später notiert der Leitindex der Wiener Börse auf seinem Rekordniveau. Um 11:40 Uhr stand der ATX bei 5957 Punkten, was einem Tagesplus von rund 2,64 Prozent entspricht. Passend zum Jubiläum läuteten die beiden CCPA-Chefs Kalina Jarova Müller und Wolfgang Aubrunner die Opening Bell für die dritte Season der Opening-Bell-Comebacks. Die Verantwortlichen der Central Counterparty...

Weiterlesen: ATX feiert 35. Veröffentlichungs-Jubiläum mit neuem Rekordniveau – historischer Tag an der Wiener Börse


(06.05.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1150: ATX erstmals kurz über 6000, seen on Börse360, Opening Bells Verena Tanos und alternativ Florentina Holzinger




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, Telekom Austria, Polytec Group, Lenzing, CPI Europe AG, voestalpine, AT&S, Andritz, Verbund, Athos Immobilien, Bawag, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Marinomed Biotech, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Uniqa, VIG, Wienerberger, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG.

Random Partner

Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1150: ATX erstmals kurz über 6000, seen on Börse360,...

» PIR-News zu Kontron, Reploid, Uniqa, Research zu RBI, Raiffeisen Top Pic...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Porr und Erste Group gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. CCPA, Sell in May, Money Mules, Tristan...

» ATX-Trends: DO & CO, wienerberger, RBI, FACC ...

» Österreich-Depots: All-time-High bei beiden wikifolios, Verbund-Position...

» Börsegeschichte 6.5.: Extremes zum Warimpex, Erste Group, Agrana (Börse ...

» Nachlese: Daniela Klauser Asta Energy Solutions, Erich Kocina (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von FACC, Auftrag für Strabag, Reploid auf Messe, Resea...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Ausgewählte Events von BSN-Partnern
11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Neues Kursziel für RBI-Aktie
Kontron - Auftragsbestand auf Rekordniveau
Kontron - Übernahmeangebot zu 23,5 Euro steht im Raum
ATX-Trends: DO & CO, wienerberger, RBI, FACC ...
Präsentation Vonovia - BSN Roadshow #64, 25.11.2016
Raiffeisen Top Picks: Zwei Austro-Aktien entfernt




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Frequentis 2.53%, Rutsch der Stunde: AT&S -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(2), Marinomed Biotech(1), Frequentis(1)
    Smeilinho zu RBI
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Kontron
    Star der Stunde: Frequentis 1.21%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.71%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(2), Porr(2), Verbund(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 4.2%, Rutsch der Stunde: FACC -1.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1139: ATX legt zu, AT&S kann auf die unglaubliche Zahl 4 kommen, Bawag auf den Spuren der Erste Group

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Bertien van Manen
    Let's Sit Down Before We Go
    2011
    MACK

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Yusuf Sevinçli
    Oculus
    2018
    Galerist & Galerie Filles du Calvaire

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    06.05.2026, 941 Zeichen
    In der Episode #1149 der Wiener Börse Party widmet sich Moderator Christian Drastil einem besonderen Meilenstein der österreichischen Börsengeschichte – und einem Tag, an dem gleich mehrere bemerkenswerte Marken erreicht werden. 35 Jahre ATX: Vom Startwert 1000 auf knapp 6000 Punkte Am 6. Mai 1991 wurde der Austrian Traded Index (ATX) erstmals in den österreichischen Tageszeitungen veröffentlicht – damals noch mit 17 Werten. Exakt 35 Jahre später notiert der Leitindex der Wiener Börse auf seinem Rekordniveau. Um 11:40 Uhr stand der ATX bei 5957 Punkten, was einem Tagesplus von rund 2,64 Prozent entspricht. Passend zum Jubiläum läuteten die beiden CCPA-Chefs Kalina Jarova Müller und Wolfgang Aubrunner die Opening Bell für die dritte Season der Opening-Bell-Comebacks. Die Verantwortlichen der Central Counterparty...

    Weiterlesen: ATX feiert 35. Veröffentlichungs-Jubiläum mit neuem Rekordniveau – historischer Tag an der Wiener Börse


    (06.05.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1150: ATX erstmals kurz über 6000, seen on Börse360, Opening Bells Verena Tanos und alternativ Florentina Holzinger




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, Telekom Austria, Polytec Group, Lenzing, CPI Europe AG, voestalpine, AT&S, Andritz, Verbund, Athos Immobilien, Bawag, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Marinomed Biotech, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Uniqa, VIG, Wienerberger, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG.

    Random Partner

    Warimpex
    Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1150: ATX erstmals kurz über 6000, seen on Börse360,...

    » PIR-News zu Kontron, Reploid, Uniqa, Research zu RBI, Raiffeisen Top Pic...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Porr und Erste Group gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. CCPA, Sell in May, Money Mules, Tristan...

    » ATX-Trends: DO & CO, wienerberger, RBI, FACC ...

    » Österreich-Depots: All-time-High bei beiden wikifolios, Verbund-Position...

    » Börsegeschichte 6.5.: Extremes zum Warimpex, Erste Group, Agrana (Börse ...

    » Nachlese: Daniela Klauser Asta Energy Solutions, Erich Kocina (audio cd.at)

    » PIR-News: Zahlen von FACC, Auftrag für Strabag, Reploid auf Messe, Resea...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Neues Kursziel für RBI-Aktie
    Kontron - Auftragsbestand auf Rekordniveau
    Kontron - Übernahmeangebot zu 23,5 Euro steht im Raum
    ATX-Trends: DO & CO, wienerberger, RBI, FACC ...
    Präsentation Vonovia - BSN Roadshow #64, 25.11.2016
    Raiffeisen Top Picks: Zwei Austro-Aktien entfernt




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Frequentis 2.53%, Rutsch der Stunde: AT&S -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(2), Marinomed Biotech(1), Frequentis(1)
      Smeilinho zu RBI
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Kontron
      Star der Stunde: Frequentis 1.21%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.71%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(2), Porr(2), Verbund(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 4.2%, Rutsch der Stunde: FACC -1.27%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1139: ATX legt zu, AT&S kann auf die unglaubliche Zahl 4 kommen, Bawag auf den Spuren der Erste Group

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Bertien van Manen
      Let's Sit Down Before We Go
      2011
      MACK

      John Gossage
      LAMF (Special Edition)
      2026
      Magic Hour Press

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Stephen Gill
      The Pillar
      2019
      Nobody

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de