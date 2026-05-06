ATX feiert 35. Veröffentlichungs-Jubiläum mit neuem Rekordniveau – historischer Tag an der Wiener Börse (Podcast)
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In der Episode #1149 der Wiener Börse Party widmet sich Moderator Christian Drastil einem besonderen Meilenstein der österreichischen Börsengeschichte – und einem Tag, an dem gleich mehrere bemerkenswerte Marken erreicht werden. 35 Jahre ATX: Vom Startwert 1000 auf knapp 6000 Punkte Am 6. Mai 1991 wurde der Austrian Traded Index (ATX) erstmals in den österreichischen Tageszeitungen veröffentlicht – damals noch mit 17 Werten. Exakt 35 Jahre später notiert der Leitindex der Wiener Börse auf seinem Rekordniveau. Um 11:40 Uhr stand der ATX bei 5957 Punkten, was einem Tagesplus von rund 2,64 Prozent entspricht. Passend zum Jubiläum läuteten die beiden CCPA-Chefs Kalina Jarova Müller und Wolfgang Aubrunner die Opening Bell für die dritte Season der Opening-Bell-Comebacks. Die Verantwortlichen der Central Counterparty...
Weiterlesen: ATX feiert 35. Veröffentlichungs-Jubiläum mit neuem Rekordniveau – historischer Tag an der Wiener Börse
Wiener Börse Party #1150: ATX erstmals kurz über 6000, seen on Börse360, Opening Bells Verena Tanos und alternativ Florentina Holzinger
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