Börsegeschichte 6.5.: Extremes zum Warimpex, Erste Group, Agrana (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

06.05.2026, 949 Zeichen

Extrema:

06.05.2009: Top 2: Warimpex: 23.91% - [Top 1: 40% (09.10.2008), Top 3: 20% (08.03.2022)] zum Kalender



Positive Serie in Performance:

06.05.2009: Erste Group: Beste Performance Serie: 32.30% (4 Tage - endete am 06.05.2009) zum Kalender



Doubled:

06.05.2003: Agrana: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Agrana: 216 Tage von 02.10.2002 (Kurs 7,49) bis 06.05.2003 (Kurs 15) zum Kalender

06.05.2009: Warimpex: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Warimpex: 42 Tage von 25.03.2009 (Kurs 1,11) bis 06.05.2009 (Kurs 2,28)

Bisher gab es an einem 6. Mai 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.05. beträgt -0,23%. Der beste 06.05. fand im Jahr 1992 mit 1,20% statt, der schlechteste 06.05. im Jahr 2010 mit -3,36%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.05.)

(06.05.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Felix Lamezan-Salins anlässlich ATX 6000 zu Spekulation vs. Vorsorge, Mindset und Best Practise

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, Flughafen Wien, AT&S, Amag, CPI Europe AG, voestalpine, Wienerberger, Porr, Frequentis, Rosgix, DO&CO, Erste Group, Uniqa, Palfinger, Verbund, FACC, Kapsch TrafficCom, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Rath AG, SBO, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.

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