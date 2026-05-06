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Börsegeschichte 6.5.: Extremes zum Warimpex, Erste Group, Agrana (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

06.05.2026, 949 Zeichen

Extrema:
06.05.2009: Top 2: Warimpex: 23.91% - [Top 1: 40% (09.10.2008), Top 3: 20% (08.03.2022)] zum Kalender

Positive Serie in Performance:
06.05.2009: Erste Group: Beste Performance Serie: 32.30% (4 Tage - endete am 06.05.2009) zum Kalender

Doubled:
06.05.2003: Agrana: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Agrana: 216 Tage von 02.10.2002 (Kurs 7,49) bis 06.05.2003 (Kurs 15) zum Kalender
06.05.2009: Warimpex: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Warimpex: 42 Tage von 25.03.2009 (Kurs 1,11) bis 06.05.2009 (Kurs 2,28)

Bisher gab es an einem 6. Mai 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.05. beträgt -0,23%. Der beste 06.05. fand im Jahr 1992 mit 1,20% statt, der schlechteste 06.05. im Jahr 2010 mit -3,36%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.05.)


(06.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.

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    1953
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    1937
    Editions Perceval

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    LAMF (Special Edition)
    2026
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    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Börse Geschichte

    06.05.2026, 949 Zeichen

    Extrema:
    06.05.2009: Top 2: Warimpex: 23.91% - [Top 1: 40% (09.10.2008), Top 3: 20% (08.03.2022)] zum Kalender

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