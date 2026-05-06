LinkedIn-NL: Es war geplant, dass Kalina und Wolfgang heute läuten, aber so ist es für die Geschichtsbücher

Am 6. Mai 1991 wurde der Austrian Traded Index (ATX) der Wiener Boerse erstmals in den österreichischen Tageszeitungen veröffentlicht – damals noch mit 17 Werten. Exakt 35 Jahre später notiert der Leitindex der Wiener Börse auf seinem Rekordniveau. Um 11:40 Uhr stand der ATX bei 5957 Punkten, was einem Tagesplus von rund 2,64 Prozent entspricht. Und exakt der alte Rekord vom April ... der Total Return ist bereits auf Rekord. Mit Faktor 2,481.

Passend zum Jubiläum läuteten die beiden CCPA | Central Counterparty Austria -Chefs Kalina Jarova Mueller und Wolfgang Aubrunner die Opening Bell für die dritte Season der Opening-Bell-Comebacks. Sie sorg(t)en stets für eine sichere und effiziente Abwicklung aller Börsegeschäfte. Das Zusammentreffen von Jubiläum und Rekordstand war zwar nicht planbar, die Opening Bell selbst aber schon länger terminiert gewesen. Danke vor allem an die STRABAG Real Estate als Farbgeber der Season 3.

Hier gehts zum Podcast und zum Schluss darf auch über u.a. Wolfgang Matejka und Peter Brezinschekgesungen werden.

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Prost!

christian.drastil@audio-cd.at