LinkedIn-NL: Es war geplant, dass Kalina und Wolfgang heute läuten, aber so ist es für die Geschichtsbücher

Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Am 6. Mai 1991 wurde der Austrian Traded Index (ATX) der Wiener Boerse erstmals in den österreichischen Tageszeitungen veröffentlicht – damals noch mit 17 Werten. Exakt 35 Jahre später notiert der Leitindex der Wiener Börse auf seinem Rekordniveau. Um 11:40 Uhr stand der ATX bei 5957 Punkten, was einem Tagesplus von rund 2,64 Prozent entspricht. Und exakt der alte Rekord vom April ... der Total Return ist bereits auf Rekord. Mit Faktor 2,481.
Passend zum Jubiläum läuteten die beiden CCPA | Central Counterparty Austria -Chefs Kalina Jarova Mueller und Wolfgang Aubrunner die Opening Bell für die dritte Season der Opening-Bell-Comebacks. Sie sorg(t)en stets für eine sichere und effiziente Abwicklung aller Börsegeschäfte. Das Zusammentreffen von Jubiläum und Rekordstand war zwar nicht planbar, die Opening Bell selbst aber schon länger terminiert gewesen. Danke vor allem an die STRABAG Real Estate als Farbgeber der Season 3.
Erste Asset Management Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
Am 6. Mai 1991 wurde der Austrian Traded Index (ATX) der Wiener Boerse erstmals in den österreichischen Tageszeitungen veröffentlicht – damals noch mit 17 Werten. Exakt 35 Jahre später notiert der Leitindex der Wiener Börse auf seinem Rekordniveau. Um 11:40 Uhr stand der ATX bei 5957 Punkten, was einem Tagesplus von rund 2,64 Prozent entspricht. Und exakt der alte Rekord vom April ... der Total Return ist bereits auf Rekord. Mit Faktor 2,481.
Passend zum Jubiläum läuteten die beiden CCPA | Central Counterparty Austria -Chefs Kalina Jarova Mueller und Wolfgang Aubrunner die Opening Bell für die dritte Season der Opening-Bell-Comebacks. Sie sorg(t)en stets für eine sichere und effiziente Abwicklung aller Börsegeschäfte. Das Zusammentreffen von Jubiläum und Rekordstand war zwar nicht planbar, die Opening Bell selbst aber schon länger terminiert gewesen. Danke vor allem an die STRABAG Real Estate als Farbgeber der Season 3.
Erste Asset Management Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.