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Von der Steuerberaterin zur Börsen-CFO: Daniela Klauser und der Weg der Asta Energy Solutions an die Frankfurter Börse (Podcast)

06.05.2026, 983 Zeichen
In der aktuellen Folge „Börsepeople im Podcast S24/23" empfängt Host Christian Drastil die CFO eines frisch börsennotierten Unternehmens, das mitten in der globalen Energiewende agiert – und dessen Geschichte weit mehr als 200 Jahre zurückreicht. Daniela Klauser ist seit 2007 bei der Asta Energy Solutions AG, seit Jänner 2022 als CFO. Ende Jänner 2026 führte sie gemeinsam mit CEO Karl Schäcke das Unternehmen an die Frankfurter Börse – mit einem Erstkurs, der den Emissionspreis um fast 50 Prozent übertraf. Im Gespräch zeichnet sie ihren Karriereweg nach, erklärt das Geschäftsmodell des Weltmarktführers für Spezialdrähte in der Transformatoren- und Generatorenindustrie und gibt Einblicke in die Herausforderungen eines IPO-Prozesses. Vom Piestingtal in die Welt: Karrierestart in der Steuerberatung Daniela Klausers Karriere begann klassisch....

Weiterlesen: Von der Steuerberaterin zur Börsen-CFO: Daniela Klauser und der Weg der Asta Energy Solutions an die Frankfurter Börse


(06.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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