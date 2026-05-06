Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: FACC, Do&Co und RBI gesucht

06.05.2026, 1366 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:42 liegt der ATX mit +2.67 Prozent im Plus bei 5955 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 11.80% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +9.95% auf 14.47 Euro, dahinter DO&CO mit +6.83% auf 181.4 Euro und RBI mit +6.42% auf 45.89 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25019 (+2.53%, Ultimo 2025: 24490, -0.36% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +9.51% auf 313.1 Euro, dahinter Continental mit +7.20% auf 66.83 Euro und BMW mit +6.38% auf 82.15 Euro.

- PIR-News: Zahlen von FACC, Auftrag für Strabag, Reploid auf Messe, Research zu RBI, DO & CO

- ... auf dem Niveau des ATX-All-time-Highs

- #gabb Volumensradar: Flughafen Wien, AT&S

- Nachlese: Daniela Klauser Asta Energy Solutions, Erich Kocina

- Börsegeschichte 6.5.: Extremes zum Warimpex, Erste Group, Agrana

- Österreich-Depots: All-time-High bei beiden wikifolios, Verbund-Position verdoppelt

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +1.69% vs. last #gabb, +6.49% ytd, +128.70% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Daniela Klauser: https://audio-cd.at/page/podcast/8665

Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659

Hugo Brock: https://audio-cd.at/page/podcast/8655

Elke Müller: https://audio-cd.at/page/podcast/8646

Manuela Wenger: https://audio-cd.at/page/podcast/8639

(06.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1150: ATX erstmals kurz über 6000, seen on Börse360, Opening Bells Verena Tanos und alternativ Florentina Holzinger

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, Telekom Austria, Polytec Group, Lenzing, CPI Europe AG, voestalpine, AT&S, Andritz, Verbund, Athos Immobilien, Bawag, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Marinomed Biotech, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Uniqa, VIG, Wienerberger, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG.

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