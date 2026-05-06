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Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: FACC, Do&Co und RBI gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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06.05.2026, 1366 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:42 liegt der ATX mit +2.67 Prozent im Plus bei 5955 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 11.80% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +9.95% auf 14.47 Euro, dahinter DO&CO mit +6.83% auf 181.4 Euro und RBI mit +6.42% auf 45.89 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25019 (+2.53%, Ultimo 2025: 24490, -0.36% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +9.51% auf 313.1 Euro, dahinter Continental mit +7.20% auf 66.83 Euro und BMW mit +6.38% auf 82.15 Euro.

- PIR-News: Zahlen von FACC, Auftrag für Strabag, Reploid auf Messe, Research zu RBI, DO & CO
- ... auf dem Niveau des ATX-All-time-Highs
- #gabb Volumensradar: Flughafen Wien, AT&S
- Nachlese: Daniela Klauser Asta Energy Solutions, Erich Kocina
- Börsegeschichte 6.5.: Extremes zum Warimpex, Erste Group, Agrana
- Österreich-Depots: All-time-High bei beiden wikifolios, Verbund-Position verdoppelt
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +1.69% vs. last #gabb, +6.49% ytd, +128.70% seit Start 2013

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Elke Müller: https://audio-cd.at/page/podcast/8646
Manuela Wenger: https://audio-cd.at/page/podcast/8639

 


(06.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1150: ATX erstmals kurz über 6000, seen on Börse360, Opening Bells Verena Tanos und alternativ Florentina Holzinger




 

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

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Klagenfurt / Bawag
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Klagenfurt / Bawag
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Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
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    2019
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    Autor: Christian Drastil

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