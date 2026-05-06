Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: FACC, Do&Co und RBI gesucht
Autor:
Christian Drastil
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06.05.2026, 1366 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:42 liegt der ATX mit +2.67 Prozent im Plus bei 5955 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 11.80% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +9.95% auf 14.47 Euro, dahinter DO&CO mit +6.83% auf 181.4 Euro und RBI mit +6.42% auf 45.89 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25019 (+2.53%, Ultimo 2025: 24490, -0.36% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +9.51% auf 313.1 Euro, dahinter Continental mit +7.20% auf 66.83 Euro und BMW mit +6.38% auf 82.15 Euro.
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- ... auf dem Niveau des ATX-All-time-Highs
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- Börsegeschichte 6.5.: Extremes zum Warimpex, Erste Group, Agrana
- Österreich-Depots: All-time-High bei beiden wikifolios, Verbund-Position verdoppelt
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Elke Müller: https://audio-cd.at/page/podcast/8646
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Wiener Börse Party #1150: ATX erstmals kurz über 6000, seen on Börse360, Opening Bells Verena Tanos und alternativ Florentina Holzinger
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2025
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