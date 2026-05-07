ATX knackt erstmals die 6000-Punkte-Marke – ein historischer Handelstag in Wien (Podcast)
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07.05.2026, 938 Zeichen
In Episode #1150 der Wiener Börse Party ordnet Moderator Christian Drastil einen bemerkenswerten Meilenstein ein: Der ATX hat am Donnerstag, dem 7. Mai 2026, erstmals die psychologisch wichtige Marke von 6000 Punkten überschritten – wenn zunächst auch nur vorübergehend. Historischer Moment mit Einschränkung Was sich Börsianer seit Wochen erhofft hatten, wurde am Donnerstagvormittag Realität: Der österreichische Leitindex ATX notierte erstmals in seiner Geschichte über 6000 Punkten. Allerdings konnte das Niveau nicht gehalten werden. Zur Mittagszeit um 13:36 Uhr lag der Index bei 5980 Punkten, was immer noch einem Plus von 0,2 Prozent entsprach. Dass die runde Marke zunächst nicht verteidigt werden konnte, trübt den historischen Moment nur geringfügig – die Richtung stimmt. Die Gewinnerliste wurde dabei von den Bankwerten angeführt:...
Weiterlesen: ATX knackt erstmals die 6000-Punkte-Marke – ein historischer Handelstag in Wien
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