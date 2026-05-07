Börsegeschichte 7.5.: Extremes zu Agrana und Polytec (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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07.05.2026, 612 Zeichen
Positive Serie in Performance:
07.05.2003: Agrana: Beste Performance Serie: 39.53% (5 Tage - endete am 07.05.2003) zum Kalender
07.05.2009: Polytec Group: Beste Performance Serie: 87.42% (7 Tage - endete am 07.05.2009)
Bisher gab es an einem 7. Mai 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 07.05. beträgt 0,31%. Der beste 07.05. fand im Jahr 2009 mit 2,49% statt, der schlechteste 07.05. im Jahr 2010 mit -3,33%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 07.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.05.)
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