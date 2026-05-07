Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Porr und Erste Group gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
07.05.2026, 1322 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:36 liegt der ATX mit +0.20 Prozent im Plus bei 5980 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 12.26% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +2.35% auf 46.26 Euro, dahinter Porr mit +1.32% auf 40.225 Euro und Erste Group mit +1.27% auf 100.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24867 ( -0.21%, Ultimo 2025: 24490, 1.75% ytd). Topperformer DAX sind Henkel mit +4.33% auf 66.06 Euro, dahinter Continental mit +3.84% auf 70.53 Euro und Infineon mit +3.22% auf 61.14 Euro.
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- Börsegeschichte 7.5.: Extremes zu Agrana und Polytec
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Elke Müller: https://audio-cd.at/page/podcast/8646
Manuela Wenger: https://audio-cd.at/page/podcast/8639
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR
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1.
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Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, AT&S, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, voestalpine, Oberbank AG Stamm, Verbund, OMV, CA Immo, Zumtobel, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.
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