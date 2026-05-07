Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Porr und Erste Group gesucht

07.05.2026, 1322 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:36 liegt der ATX mit +0.20 Prozent im Plus bei 5980 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 12.26% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +2.35% auf 46.26 Euro, dahinter Porr mit +1.32% auf 40.225 Euro und Erste Group mit +1.27% auf 100.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24867 ( -0.21%, Ultimo 2025: 24490, 1.75% ytd). Topperformer DAX sind Henkel mit +4.33% auf 66.06 Euro, dahinter Continental mit +3.84% auf 70.53 Euro und Infineon mit +3.22% auf 61.14 Euro.

- PIR-News zu Kontron, Reploid, Uniqa, Research zu RBI, Raiffeisen Top Picks

- #gabb Jobradar: Cyan, AT&S, KTM, Bawag

- Nachlese: Börsepeople Fairness-Deal, Kalina Jarova-Müller, Wolfgang Aubrunner

- 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐦𝐚𝐫𝐤𝐭: 𝐒𝐩𝐞𝐤𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐯𝐬. 𝐕𝐨𝐫𝐬𝐨𝐫𝐠𝐞 (Felix Lamezan-Salins)

- Börsegeschichte 7.5.: Extremes zu Agrana und Polytec

- Österreich-Depots: Weitere Highs

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +6.58% ytd, +128.90% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Daniela Klauser: https://audio-cd.at/page/podcast/8665

Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659

Hugo Brock: https://audio-cd.at/page/podcast/8655

Elke Müller: https://audio-cd.at/page/podcast/8646

Manuela Wenger: https://audio-cd.at/page/podcast/8639

(07.05.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, AT&S, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, voestalpine, Oberbank AG Stamm, Verbund, OMV, CA Immo, Zumtobel, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.

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