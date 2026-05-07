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Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Porr und Erste Group gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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07.05.2026, 1322 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:36 liegt der ATX mit +0.20 Prozent im Plus bei 5980 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 12.26% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +2.35% auf 46.26 Euro, dahinter Porr mit +1.32% auf 40.225 Euro und Erste Group mit +1.27% auf 100.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24867 ( -0.21%, Ultimo 2025: 24490, 1.75% ytd). Topperformer DAX sind Henkel mit +4.33% auf 66.06 Euro, dahinter Continental mit +3.84% auf 70.53 Euro und Infineon mit +3.22% auf 61.14 Euro.

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Manuela Wenger: https://audio-cd.at/page/podcast/8639

 


(07.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR




 

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