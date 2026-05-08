Am Nachmittag im Podcast: Erwin Hof lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
08.05.2026, 770 Zeichen
Um 13:00 liegt der ATX mit -0.53 Prozent im Minus bei 5910 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.95% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +1.09% auf 83.5 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +0.71% auf 49.95 Euro und UBM mit +0.44% auf 17.275 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24498 ( -0.67%, Ultimo 2025: 24490, 0.71% ytd).
Topperformer DAX sind Infineon mit +1.39% auf 60.33 Euro, dahinter BASF mit +1.07% auf 51.455 Euro und Fresenius Medical Care mit +1.06% auf 37.595 Euro.
Hinweis: Heute Nachmittag lässt noch Erwin Hof von der Wiener Börse in der kapitalmarkt-stimme.at daily voice (im Tagesverlauf noch auf http://www.audio-cd.at/spotify) Buy & Hold gegen Sell in May antreten.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.05.)
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR
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