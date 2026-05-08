Am Nachmittag im Podcast: Erwin Hof lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten (Christian Drastil)

08.05.2026, 770 Zeichen

Um 13:00 liegt der ATX mit -0.53 Prozent im Minus bei 5910 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.95% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +1.09% auf 83.5 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +0.71% auf 49.95 Euro und UBM mit +0.44% auf 17.275 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24498 ( -0.67%, Ultimo 2025: 24490, 0.71% ytd).

Topperformer DAX sind Infineon mit +1.39% auf 60.33 Euro, dahinter BASF mit +1.07% auf 51.455 Euro und Fresenius Medical Care mit +1.06% auf 37.595 Euro.

Hinweis: Heute Nachmittag lässt noch Erwin Hof von der Wiener Börse in der kapitalmarkt-stimme.at daily voice (im Tagesverlauf noch auf http://www.audio-cd.at/spotify) Buy & Hold gegen Sell in May antreten.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.05.)

(08.05.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, AT&S, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, voestalpine, Oberbank AG Stamm, Verbund, OMV, CA Immo, Zumtobel, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Allianz, Rheinmetall, Continental, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Fresenius, Zalando, Deutsche Boerse, Brenntag, adidas, Commerzbank, Infineon, MTU Aero Engines, SAP.

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