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Am Nachmittag im Podcast: Erwin Hof lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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08.05.2026, 770 Zeichen

Um 13:00 liegt der ATX mit -0.53 Prozent im Minus bei 5910 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.95% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +1.09% auf 83.5 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +0.71% auf 49.95 Euro und UBM mit +0.44% auf 17.275 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24498 ( -0.67%, Ultimo 2025: 24490, 0.71% ytd).

Topperformer DAX sind Infineon mit +1.39% auf 60.33 Euro, dahinter BASF mit +1.07% auf 51.455 Euro und Fresenius Medical Care mit +1.06% auf 37.595 Euro.

Hinweis: Heute Nachmittag lässt noch Erwin Hof von der Wiener Börse in der kapitalmarkt-stimme.at daily voice (im Tagesverlauf noch auf http://www.audio-cd.at/spotify) Buy & Hold gegen Sell in May antreten.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.05.)


(08.05.2026)

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Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR




 

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    Autor: Christian Drastil

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