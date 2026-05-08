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ATX gönnt sich Ende der Rekordwoche eine Verschnaufpause – Analysten sehen Potenzial bei FACC, Kontron und Warimpex (Podcast)

08.05.2026, 949 Zeichen
In der Episode #1151 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Überblick über den Handelstag am 8. Mai 2026 – mit einer kleinen Korrektur nach einer weiteren Rekordwoche, spannenden Unternehmensmeldungen und einer ganzen Reihe frischer Analysteneinschätzungen. ATX im leichten Korrekturmodus bei weiterhin starken Umsätzen Nach einer weiteren Rekordwoche ist der ATX am Freitag in einen leichten Korrekturmodus übergegangen. Kurz nach 15 Uhr notierte der österreichische Leitindex bei 5.902 Punkten und lag damit knapp im Minus. Die Top-Performer des Tages waren der Flughafen Wien mit einem Plus von 0,7 Prozent, die RBI mit plus 0,6 Prozent sowie die UBM, ebenfalls mit plus 0,6 Prozent. Bemerkenswert bleiben die Handelsvolumina an der Wiener Börse: Am Vortag wurden Umsätze von 414...

Weiterlesen: ATX gönnt sich Ende der Rekordwoche eine Verschnaufpause – Analysten sehen Potenzial bei FACC, Kontron und Warimpex


(08.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR




 

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    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR

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