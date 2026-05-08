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Buy and Hold gegen Sell in May: Welche Strategie gewinnt beim ATX TR? (Podcast)

08.05.2026, 900 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe der „Kapitalmarktstimme – Daily Voice" nimmt Erwin Hof, Senior Manager Financial Literacy bei der Wiener Börse, eine der bekanntesten Börsenweisheiten unter die Lupe: „Sell in May and go away, but remember to come back in September." Seine datengestützte Analyse über 35 Jahre österreichischen Aktienmarkt liefert ein klares Ergebnis — und einige überraschende Nuancen. Die Börsenweisheit auf dem Prüfstand Alle Jahre wieder, wenn der Mai vor der Tür steht, flammt die Diskussion auf: Sollten Anleger im Frühsommer ihre Aktien verkaufen und erst im Herbst wieder einsteigen? Die Idee dahinter ist einfach — die Sommermonate gelten traditionell als schwächere Börsenphase. Doch wie belastbar ist diese These wirklich? Erwin Hof hat sie für den österreichischen Leitindex untersucht und dabei...

Weiterlesen: Buy and Hold gegen Sell in May: Welche Strategie gewinnt beim ATX TR?


(08.05.2026)

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Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR




 

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