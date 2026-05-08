Harald Weygand: Wie einer der bekanntesten Charttechniker im deutschsprachigen Raum die Märkte liest (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
08.05.2026, 1030 Zeichen
In der aktuellen Folge von Börsepeople im Podcast S24/24 empfängt Christian Drastil den Charttechniker und stock3-Mitgründer Harald Weygand – besser bekannt als „Harry" – zu einem tiefgehenden Gespräch über technische Analyse, Handelsstrategien und die Frage, welche Sektoren gerade die stärksten Signale liefern. Vom Medizinstudenten zum Finanzportal-Gründer Der Werdegang von Harald Weygand ist alles andere als geradlinig. Ursprünglich Medizinstudent, entdeckte er parallel seine Leidenschaft für Finanzmärkte und Programmierung. Aus dem Jugendzimmer seiner Eltern heraus programmierte er den GodmodeTrader – ein Finanzportal, das stark auf aktiven Handel ausgerichtet war. Die Namensgebung verriet seine damalige Verankerung in der Gaming-Szene. Was als Hobby begann, professionalisierte sich schnell, als Robert Abend und Thomas Weibel hinzukamen. Das Unternehmen firmierte über viele Jahre als BörseGo AG mit...
Weiterlesen: Harald Weygand: Wie einer der bekanntesten Charttechniker im deutschsprachigen Raum die Märkte liest
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, AT&S, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, voestalpine, Oberbank AG Stamm, Verbund, OMV, CA Immo, Zumtobel, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Allianz, Rheinmetall, Continental, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Fresenius, Zalando, Deutsche Boerse, Brenntag, adidas, Commerzbank, Infineon, MTU Aero Engines, SAP.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Buy and Hold gegen Sell in May: Welche Strategie gewinnt beim ATX TR? (P...
» ATX gönnt sich Ende der Rekordwoche eine Verschnaufpause – Analysten seh...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz; Verbund noch einmal erhöht (Depot Kom...
» Wiener Börse Party #1151: ATX mit kleiner Korrektur, schöne Kursziele fü...
» Börsegeschichte 8. Mai: UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Harald Weygand, Felix Lamezan-Salins, Verena Tanos, Florentina...
» PIR-News zu Post, Strabag, cyan AG, Research zu FACC, Kontron, Warimpex ...
» Am Nachmittag im Podcast: Erwin Hof lässt Buy & Hold gegen Sell in May a...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen Wien, UBM, Frequentis gesucht
» ATX-Trends: AT&S, RBI, Lenzing ....
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Hochtief und Strabag vs. HeidelbergCement und Por...
- Erste Group und BNP Paribas vs. Sberbank und JP M...
- Continental und Tesla vs. Leoni und Lion E-Mobili...
- Fear of missing out und Taking Profits bei wikifo...
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Wie Noratis, LPKF Laser, Rheinmetall, Nintendo, M...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1149: ATX zum 35er der 1. Veröffentlichung in den Tageszeitungen auf Rekordniveau; CCPA-Chefs gratulieren
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Yusuf Sevinçli
Oculus
2018
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Masahisa Fukase
Sasuke
2025
Atelier EXB
John Gossage
LAMF (Special Edition)
2026
Magic Hour Press
08.05.2026, 1030 Zeichen
In der aktuellen Folge von Börsepeople im Podcast S24/24 empfängt Christian Drastil den Charttechniker und stock3-Mitgründer Harald Weygand – besser bekannt als „Harry" – zu einem tiefgehenden Gespräch über technische Analyse, Handelsstrategien und die Frage, welche Sektoren gerade die stärksten Signale liefern. Vom Medizinstudenten zum Finanzportal-Gründer Der Werdegang von Harald Weygand ist alles andere als geradlinig. Ursprünglich Medizinstudent, entdeckte er parallel seine Leidenschaft für Finanzmärkte und Programmierung. Aus dem Jugendzimmer seiner Eltern heraus programmierte er den GodmodeTrader – ein Finanzportal, das stark auf aktiven Handel ausgerichtet war. Die Namensgebung verriet seine damalige Verankerung in der Gaming-Szene. Was als Hobby begann, professionalisierte sich schnell, als Robert Abend und Thomas Weibel hinzukamen. Das Unternehmen firmierte über viele Jahre als BörseGo AG mit...
Weiterlesen: Harald Weygand: Wie einer der bekanntesten Charttechniker im deutschsprachigen Raum die Märkte liest
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, AT&S, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, voestalpine, Oberbank AG Stamm, Verbund, OMV, CA Immo, Zumtobel, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Allianz, Rheinmetall, Continental, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Fresenius, Zalando, Deutsche Boerse, Brenntag, adidas, Commerzbank, Infineon, MTU Aero Engines, SAP.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Buy and Hold gegen Sell in May: Welche Strategie gewinnt beim ATX TR? (P...
» ATX gönnt sich Ende der Rekordwoche eine Verschnaufpause – Analysten seh...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz; Verbund noch einmal erhöht (Depot Kom...
» Wiener Börse Party #1151: ATX mit kleiner Korrektur, schöne Kursziele fü...
» Börsegeschichte 8. Mai: UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Harald Weygand, Felix Lamezan-Salins, Verena Tanos, Florentina...
» PIR-News zu Post, Strabag, cyan AG, Research zu FACC, Kontron, Warimpex ...
» Am Nachmittag im Podcast: Erwin Hof lässt Buy & Hold gegen Sell in May a...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen Wien, UBM, Frequentis gesucht
» ATX-Trends: AT&S, RBI, Lenzing ....
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Hochtief und Strabag vs. HeidelbergCement und Por...
- Erste Group und BNP Paribas vs. Sberbank und JP M...
- Continental und Tesla vs. Leoni und Lion E-Mobili...
- Fear of missing out und Taking Profits bei wikifo...
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Wie Noratis, LPKF Laser, Rheinmetall, Nintendo, M...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1149: ATX zum 35er der 1. Veröffentlichung in den Tageszeitungen auf Rekordniveau; CCPA-Chefs gratulieren
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Yusuf Sevinçli
Oculus
2018
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Fabrizio Strada
Strada
2025
89books
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope