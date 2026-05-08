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Harald Weygand: Wie einer der bekanntesten Charttechniker im deutschsprachigen Raum die Märkte liest (Podcast)

08.05.2026, 1030 Zeichen
In der aktuellen Folge von Börsepeople im Podcast S24/24 empfängt Christian Drastil den Charttechniker und stock3-Mitgründer Harald Weygand – besser bekannt als „Harry" – zu einem tiefgehenden Gespräch über technische Analyse, Handelsstrategien und die Frage, welche Sektoren gerade die stärksten Signale liefern. Vom Medizinstudenten zum Finanzportal-Gründer Der Werdegang von Harald Weygand ist alles andere als geradlinig. Ursprünglich Medizinstudent, entdeckte er parallel seine Leidenschaft für Finanzmärkte und Programmierung. Aus dem Jugendzimmer seiner Eltern heraus programmierte er den GodmodeTrader – ein Finanzportal, das stark auf aktiven Handel ausgerichtet war. Die Namensgebung verriet seine damalige Verankerung in der Gaming-Szene. Was als Hobby begann, professionalisierte sich schnell, als Robert Abend und Thomas Weibel hinzukamen. Das Unternehmen firmierte über viele Jahre als BörseGo AG mit...

Weiterlesen: Harald Weygand: Wie einer der bekanntesten Charttechniker im deutschsprachigen Raum die Märkte liest


(08.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR




 

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    08.05.2026, 1030 Zeichen
    In der aktuellen Folge von Börsepeople im Podcast S24/24 empfängt Christian Drastil den Charttechniker und stock3-Mitgründer Harald Weygand – besser bekannt als „Harry" – zu einem tiefgehenden Gespräch über technische Analyse, Handelsstrategien und die Frage, welche Sektoren gerade die stärksten Signale liefern. Vom Medizinstudenten zum Finanzportal-Gründer Der Werdegang von Harald Weygand ist alles andere als geradlinig. Ursprünglich Medizinstudent, entdeckte er parallel seine Leidenschaft für Finanzmärkte und Programmierung. Aus dem Jugendzimmer seiner Eltern heraus programmierte er den GodmodeTrader – ein Finanzportal, das stark auf aktiven Handel ausgerichtet war. Die Namensgebung verriet seine damalige Verankerung in der Gaming-Szene. Was als Hobby begann, professionalisierte sich schnell, als Robert Abend und Thomas Weibel hinzukamen. Das Unternehmen firmierte über viele Jahre als BörseGo AG mit...

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