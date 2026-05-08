Nachlese: Harald Weygand, Felix Lamezan-Salins, Verena Tanos, Florentina Holzinger (audio cd.at)

08.05.2026, 2436 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8671

- Harald Weygand ist Mitbegründer der seit einigen Jahren börsenotierten stock3 AG und einer der bekanntersten Charttechniker im deutschsprachigen Raum. Wir sprechen über die Geschichte des Mediums, über Godmode Trader, über Guidants, Börse Go, den Börsegang, weiters über unseren gemeinsamen YouTube-Auftritt zu Österreich unlängst mit BNP Paribas, über Robert Abend, prozyklisches Breakout-Trading, Pattern-Trading, Makro-Trades, Intermarketanalyse, Futures sowie AC20. Hat extrem viel Spass gemacht, solche Gesprächspartner gibt es in Österreich nicht.

https://stock3.com/experten/harald-weygand-3

https://terminal.stock3.com/#c/harald_weygand

Börsepeople Robert Abend: https://audio-cd.at/page/podcast/5640/

Rendezvous mit Harry Österreich: https://www.youtube.com/watch?v=SeZxYkI9VRU

Melanie`s Einspieler Deutschland: https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/projekt/postareal-leonberg/

https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/

Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8670

- Felix Lamezan-Salins ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice, die sich auf Standortkommunikation und B2G-Sales-Beratung fokussiert. Anlässlich ATX 6000 hat er etwas eingesprochen. Fazit: Wenn wir Wohlstand sichern wollen, müssen wir Kapitalmarkt und Vorsorge neu denken – faktenbasiert, langfristig und ohne ideologische Reflexe.

http://www.stratvice.at

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8669

- ATX etwas fester, im Frühgeschäft erstmals über 6000

- Banken gesucht

- feine neue Raiffeisen App

- PIR-News zu Kontron, Reploid, Uniqa, Research zu RBI, Raiffeisen Top Picks

- Verena Tanos läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die Marketerin in der Immobilien-Entwicklung bei der Strabag Real Estate und Mischek präsentiert diese Season mit Weitblick von oben. Und: Das Weitblick-Projekt von Strabag Real Estate bietet teilweisen Blick ins Wiener Stadion. Für Fussball und vor allem Konzerte

- Vintage zu Agrana und Polytec

- Börse Frankfurt ebenfalls etwas leichter, Henkel gesucht

- Venedig im Regen, Andreas Babler und eine alternative Opening Bell für den Klimaschutz durch Florentina Holzinger

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.05.)

(08.05.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, AT&S, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, voestalpine, Oberbank AG Stamm, Verbund, OMV, CA Immo, Zumtobel, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Allianz, Rheinmetall, Continental, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Fresenius, Zalando, Deutsche Boerse, Brenntag, adidas, Commerzbank, Infineon, MTU Aero Engines, SAP.

Random Partner Kathrein Privatbank

Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Buy and Hold gegen Sell in May: Welche Strategie gewinnt beim ATX TR? (P...

» ATX gönnt sich Ende der Rekordwoche eine Verschnaufpause – Analysten seh...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz; Verbund noch einmal erhöht (Depot Kom...

» Wiener Börse Party #1151: ATX mit kleiner Korrektur, schöne Kursziele fü...

» Börsegeschichte 8. Mai: UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Harald Weygand, Felix Lamezan-Salins, Verena Tanos, Florentina...

» PIR-News zu Post, Strabag, cyan AG, Research zu FACC, Kontron, Warimpex ...

» Am Nachmittag im Podcast: Erwin Hof lässt Buy & Hold gegen Sell in May a...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen Wien, UBM, Frequentis gesucht

» ATX-Trends: AT&S, RBI, Lenzing ....