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Nachlese: Harald Weygand, Felix Lamezan-Salins, Verena Tanos, Florentina Holzinger (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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08.05.2026, 2436 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8671
- Harald Weygand ist Mitbegründer der seit einigen Jahren börsenotierten stock3 AG und einer der bekanntersten Charttechniker im deutschsprachigen Raum. Wir sprechen über die Geschichte des Mediums, über Godmode Trader, über Guidants, Börse Go, den Börsegang, weiters über unseren gemeinsamen YouTube-Auftritt zu Österreich unlängst mit BNP Paribas, über Robert Abend, prozyklisches Breakout-Trading, Pattern-Trading, Makro-Trades, Intermarketanalyse, Futures sowie AC20. Hat extrem viel Spass gemacht, solche Gesprächspartner gibt es in Österreich nicht.
https://stock3.com/experten/harald-weygand-3
https://terminal.stock3.com/#c/harald_weygand
Börsepeople Robert Abend: https://audio-cd.at/page/podcast/5640/
Rendezvous mit Harry Österreich: https://www.youtube.com/watch?v=SeZxYkI9VRU
Melanie`s Einspieler Deutschland: https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/projekt/postareal-leonberg/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90. 

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8670
- Felix Lamezan-Salins ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice, die sich auf Standortkommunikation und B2G-Sales-Beratung fokussiert. Anlässlich ATX 6000 hat er etwas eingesprochen. Fazit: Wenn wir Wohlstand sichern wollen, müssen wir Kapitalmarkt und Vorsorge neu denken – faktenbasiert, langfristig und ohne ideologische Reflexe.
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- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8669
- ATX etwas fester, im Frühgeschäft erstmals über 6000
- Banken gesucht
- feine neue Raiffeisen App
- PIR-News zu Kontron, Reploid, Uniqa, Research zu RBI, Raiffeisen Top Picks
- Verena Tanos läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die Marketerin in der Immobilien-Entwicklung bei der Strabag Real Estate und Mischek präsentiert diese Season mit Weitblick von oben. Und: Das Weitblick-Projekt von Strabag Real Estate bietet teilweisen Blick ins Wiener Stadion. Für Fussball und vor allem Konzerte
- Vintage zu Agrana und Polytec
- Börse Frankfurt ebenfalls etwas leichter, Henkel gesucht
- Venedig im Regen, Andreas Babler und eine alternative Opening Bell für den Klimaschutz durch Florentina Holzinger
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.05.)


(08.05.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR




 

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    Autor: Christian Drastil

    08.05.2026, 2436 Zeichen

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    - Harald Weygand ist Mitbegründer der seit einigen Jahren börsenotierten stock3 AG und einer der bekanntersten Charttechniker im deutschsprachigen Raum. Wir sprechen über die Geschichte des Mediums, über Godmode Trader, über Guidants, Börse Go, den Börsegang, weiters über unseren gemeinsamen YouTube-Auftritt zu Österreich unlängst mit BNP Paribas, über Robert Abend, prozyklisches Breakout-Trading, Pattern-Trading, Makro-Trades, Intermarketanalyse, Futures sowie AC20. Hat extrem viel Spass gemacht, solche Gesprächspartner gibt es in Österreich nicht.
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