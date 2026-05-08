Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen Wien, UBM, Frequentis gesucht
Autor:
Christian Drastil
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08.05.2026, 1386 Zeichen
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Um 13:09 liegt der ATX mit -0.55 Prozent im Minus bei 5909 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.94% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +0.71% auf 49.95 Euro, dahinter UBM mit +0.44% auf 17.275 Euro und Frequentis mit +0.24% auf 82.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24475 ( -0.77%, Ultimo 2025: 24490, 0.71% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +1.71% auf 60.52 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.05% auf 37.59 Euro und GEA Group mit +1.01% auf 59.9 Euro.
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- Am Nachmittag im Podcast: Erwin Hof lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten
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- Nachlese: Harald Weygand, Felix Lamezan-Salins, Verena Tanos, Florentina Holzinger
- Börsegeschichte 8. Mai: UBM
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz; Verbund noch einmal erhöht
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Hugo Brock: https://audio-cd.at/page/podcast/8655
Elke Müller: https://audio-cd.at/page/podcast/8646
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR
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Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
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Mexico
1933
Delphic Studios
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
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