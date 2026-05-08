» Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen Wien, UBM, Frequentis gesucht

08.05.2026, 1386 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:09 liegt der ATX mit -0.55 Prozent im Minus bei 5909 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.94% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +0.71% auf 49.95 Euro, dahinter UBM mit +0.44% auf 17.275 Euro und Frequentis mit +0.24% auf 82.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24475 ( -0.77%, Ultimo 2025: 24490, 0.71% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +1.71% auf 60.52 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.05% auf 37.59 Euro und GEA Group mit +1.01% auf 59.9 Euro.

- PIR-News zu Post, Strabag, cyan AG, Research zu FACC, Kontron, Warimpex

- Am Nachmittag im Podcast: Erwin Hof lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten

- #gabb Volumensradar: Telekom Austria, Flughafen Wien, AT&S

- Nachlese: Harald Weygand, Felix Lamezan-Salins, Verena Tanos, Florentina Holzinger

- Börsegeschichte 8. Mai: UBM

- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz; Verbund noch einmal erhöht

- wikifolio Stockpicking Oster­reich DE000LS9BHW2: -0.13% vs. last #gabb, +6.44% ytd, +128.60% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Harald Weygand: https://audio-cd.at/page/podcast/8671

Daniela Klauser: https://audio-cd.at/page/podcast/8665

Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659

Hugo Brock: https://audio-cd.at/page/podcast/8655

Elke Müller: https://audio-cd.at/page/podcast/8646

(08.05.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, AT&S, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, voestalpine, Oberbank AG Stamm, Verbund, OMV, CA Immo, Zumtobel, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Allianz, Rheinmetall, Continental, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Fresenius, Zalando, Deutsche Boerse, Brenntag, adidas, Commerzbank, Infineon, MTU Aero Engines, SAP.

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