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ATX überholt den EuroStoxx 50 – Wiener Leitindex feiert historischen Gleichstand (Podcast)

11.05.2026, 978 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe der „Kapitalmarktstimme.at Daily Voice" liefert Moderator Christian Drastil eine bemerkenswerte Momentaufnahme vom Wiener Parkett: Der österreichische Leitindex ATX hat den europäischen Benchmark-Index EuroStoxx 50 im absoluten Punktestand überholt. Der historische Überholvorgang am 11. Mai Am Montagvormittag des 11. Mai passierte, was viele Marktbeobachter so nicht auf dem Radar hatten: Der ATX kletterte über die Marke von 5.900 Punkten und zog damit am EuroStoxx 50 vorbei, der bei rund 5.890 Punkten notierte. Dass der kleine österreichische Leitindex den großen europäischen 50er-Index im absoluten Punktestand übertrifft, ist eine Konstellation, die in der langjährigen Börsenhistorie Seltenheitswert besitzt. Die Rechengrundlage: Warum der Vergleich fairer ist als gedacht Auf den ersten Blick könnte man einwenden, der Vergleich hinke, da der ATX...

Weiterlesen: ATX überholt den EuroStoxx 50 – Wiener Leitindex feiert historischen Gleichstand


(11.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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    In der aktuellen Ausgabe der „Kapitalmarktstimme.at Daily Voice" liefert Moderator Christian Drastil eine bemerkenswerte Momentaufnahme vom Wiener Parkett: Der österreichische Leitindex ATX hat den europäischen Benchmark-Index EuroStoxx 50 im absoluten Punktestand überholt. Der historische Überholvorgang am 11. Mai Am Montagvormittag des 11. Mai passierte, was viele Marktbeobachter so nicht auf dem Radar hatten: Der ATX kletterte über die Marke von 5.900 Punkten und zog damit am EuroStoxx 50 vorbei, der bei rund 5.890 Punkten notierte. Dass der kleine österreichische Leitindex den großen europäischen 50er-Index im absoluten Punktestand übertrifft, ist eine Konstellation, die in der langjährigen Börsenhistorie Seltenheitswert besitzt. Die Rechengrundlage: Warum der Vergleich fairer ist als gedacht Auf den ersten Blick könnte man einwenden, der Vergleich hinke, da der ATX...

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