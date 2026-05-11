Ein Vorwort zwischen Börsengeschichte, Verlust und Philosophie: Das Fanboy-Buch zur Wiener Börse (Podcast)
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11.05.2026, 994 Zeichen
In der Muttertags-Episode von „Kapitalmarktstimme.at daily voice" liest Christian Drastil das Vorwort seines neuen Buches zur jüngeren Geschichte der Wiener Börse vor – ein zutiefst persönlicher Text, der weit über den Kapitalmarkt hinausreicht und den er seiner kürzlich verstorbenen Mutter widmet. Ein 420-Seiten-Werk über vier Jahrzehnte Wiener Börse Was als strukturiertes Börsengeschichtsbuch geplant war, hat sich durch die Umstände des Lebens zu einem vielschichtigen Werk entwickelt. Christian Drastil, Büroleiter des Kapitalmarktstimme-Projekts, positioniert sein neues Buch als eine Art Fortsetzung der 2003 erschienenen „Geschichte der Wiener Börse" seines verstorbenen Freundes und Wegbegleiters Johann Schmit. Dessen Werk umfasste fast 240 Seiten, widmete dem Zeitraum ab 1980 jedoch lediglich 30 Seiten. Genau dort setzt Drastils Buch an: Es beginnt 1985 und führt das...
Weiterlesen: Ein Vorwort zwischen Börsengeschichte, Verlust und Philosophie: Das Fanboy-Buch zur Wiener Börse
Börsegeschichte: 75 Jahre Buwog, davon viereinhalb Jahre börsenotiert, Zeitzeug:innen hier im audio-cd-Remix
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