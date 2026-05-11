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Nachlese: Markus Tritthart, Vorwort Fanboy-Buch, Anastasia Potapova (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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11.05.2026, 2366 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8677/
Markus Tritthart ist Geschäftsführer der Raiffeisen Bausparkasse und wir sprechen über eine spannende Karriere, die seinerzeit auch bei Raiffeisen und Vorstand Helfried Marek begonnen hat. Wir gehen etliche Stationen durch, haben Treasury-Verantwortung, Regulatorik und vieles mehr im Programm. Mit dem GF beim grössten Player in Österreich ist es aber natürlich vor allem ein tiefes Update-Eintauchen in das klassische und immer moderne Bausparen mit staatlicher Prämie. Interessant ist, dass die Raiffeisen Bausparkasse auch einen IR-Bereich auf der Homepage hat. Und einen Bezug zu Strabag Real Estate, dem Season Presenter, schaffen wir auch.
https://www.bausparen.at/de/raiffeisen-bausparkasse.html
Buchtipp von Markus (ich hab es gleich bei Audible als Hörbuch gekauft): https://www.amazon.de/Situation-Konstellation-Vom-Verschwinden-Spielraums/dp/3518588338/ref=asc_df_3518588338?
Melanie`s Einspieler: Nordglück https://www.mischek.at/de/projekte/nordglueck
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: wohnline@mischek.at Telefon: 0800 201020

- ÖTV-Spitzentennis https://audio-cd.at/page/podcast/8678 -
Woche 19 brachte einen Rekord im Punkte-Ranking, aber nicht im Platzziffer-Ranking. Die win2day-Spielerin der Woche ist zum 5. Mal Anastasia Potapova, Sinja Kraus ist wieder unter den Top100, Joel Schwärzler hat ein neues Career High und Nico Hipfl erreichte das M15 Finale in Hurghada.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8676
Anlassbezogen zum Muttertag - das Vorwort - warum mein Fanboy-Buch zur Wiener Börse von 350 auf 420 Seiten gewachsen ist. Mehr dann nach und nach unter http://www.christian-drastil.com .
Audio CD Allstars mit u.a. "Hey Mama" wie hier angespielt: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm

- https://audio-cd.at/page/podcast/8672 nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8672
- ATX mit kleiner Korrektur
- PIR-News zu Post, Strabag, cyan AG, Research zu FACC, Kontron, Warimpex
- Monika Kalbacher läutet die Opening Bell für Freitag. Die weltweit laufende Flugbegleiterin der AUA ist am Sonntag beim Wings for Life World Run dabei
- Börse Frankfurt ebenfalls etwas leichter, 2x Fresenius gesucht
- Rudolf Taschner / Uni und ich / Senat
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.05.)


(11.05.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/26: Birgit Noggler




 

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