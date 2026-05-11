Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, FACC und Bawag gesucht

11.05.2026, 1395 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:30 liegt der ATX mit +0.72 Prozent im Plus bei 5926 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 11.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +4.46% auf 47.82 Euro, dahinter FACC mit +1.94% auf 13.66 Euro und Bawag mit +1.77% auf 149.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24306 ( -0.13%, Ultimo 2025: 24490, -0.62% ytd). Topperformer DAX sind BASF mit +3.04% auf 53.22 Euro, dahinter Brenntag mit +1.87% auf 62.04 Euro und Vonovia SE mit +1.62% auf 22.6 Euro.

- PIR-News: Strabag, Marinomed, Österreichische Post, Kontron

- Hot: ATX überholt heute ESX50 in absoluten Werten (und in der Seit-Launch-Performance sind wir auch vorne)

- Unser Volumensradar sagt: Telekom Austria, AT&S, Flughafen Wien

- Nachlese: Markus Tritthart, Vorwort Fanboy-Buch, Anastasia Potapova

- Börsegeschichte 11.5.: BWT, UIAG, Uniqa

- Österreich-Depots: Verbund weiter zugekauft, höchstes Gewicht seit langer Zeit

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.31% vs. last #gabb, +6.12% ytd, +127.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677

Harald Weygand: https://audio-cd.at/page/podcast/8671

Daniela Klauser: https://audio-cd.at/page/podcast/8665

Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659

Hugo Brock: https://audio-cd.at/page/podcast/8655

(11.05.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/26: Birgit Noggler

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Telekom Austria, Amag, UBM, Austriacard Holdings AG, Andritz, Wienerberger, Zumtobel, Porr, Marinomed Biotech, Addiko Bank, AT&S, Erste Group, Palfinger, Rath AG, Wolftank-Adisa, Polytec Group, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, Infineon, Münchener Rück, Zalando, Siemens Energy, Merck KGaA.

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