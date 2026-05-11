Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, FACC und Bawag gesucht
Autor:
Christian Drastil
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11.05.2026, 1395 Zeichen
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Um 12:30 liegt der ATX mit +0.72 Prozent im Plus bei 5926 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 11.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +4.46% auf 47.82 Euro, dahinter FACC mit +1.94% auf 13.66 Euro und Bawag mit +1.77% auf 149.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24306 ( -0.13%, Ultimo 2025: 24490, -0.62% ytd). Topperformer DAX sind BASF mit +3.04% auf 53.22 Euro, dahinter Brenntag mit +1.87% auf 62.04 Euro und Vonovia SE mit +1.62% auf 22.6 Euro.
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