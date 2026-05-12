ATX im leichten Minus, doch AT&S sorgt für Staunen: Rekord-Handelsvolumen bereits im Mai (Podcast)
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12.05.2026, 864 Zeichen
In der Episode #1153 der Wiener Börse Party analysiert Moderator Christian Drastil die aktuelle Marktlage und wagt eine mutige Prognose zum bevorstehenden Wiener Börse Preis – im Mittelpunkt steht dabei ein Unternehmen, das alle Volumina-Rekorde sprengt. ATX und DAX am Dienstag leicht unter Druck Der österreichische Leitindex ATX notierte am Dienstagmittag bei 5.904 Punkten und damit im Minus. Trotz der insgesamt sensationellen Phase, die der Markt seit Längerem erlebt, gab es am 12. Mai nur wenige Gewinner. Die Strabag führte das Feld mit einem Plus von zwei Prozent an, gefolgt von Porr und UBM mit jeweils knapp über der Nulllinie. Auch im DAX zeigte sich ein ähnliches Bild: Der deutsche Leitindex stand bei 24.103 Punkten und verlor 1,02 Prozent. Zu...
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