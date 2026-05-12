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ATX im leichten Minus, doch AT&S sorgt für Staunen: Rekord-Handelsvolumen bereits im Mai (Podcast)

12.05.2026, 864 Zeichen
In der Episode #1153 der Wiener Börse Party analysiert Moderator Christian Drastil die aktuelle Marktlage und wagt eine mutige Prognose zum bevorstehenden Wiener Börse Preis – im Mittelpunkt steht dabei ein Unternehmen, das alle Volumina-Rekorde sprengt. ATX und DAX am Dienstag leicht unter Druck Der österreichische Leitindex ATX notierte am Dienstagmittag bei 5.904 Punkten und damit im Minus. Trotz der insgesamt sensationellen Phase, die der Markt seit Längerem erlebt, gab es am 12. Mai nur wenige Gewinner. Die Strabag führte das Feld mit einem Plus von zwei Prozent an, gefolgt von Porr und UBM mit jeweils knapp über der Nulllinie. Auch im DAX zeigte sich ein ähnliches Bild: Der deutsche Leitindex stand bei 24.103 Punkten und verlor 1,02 Prozent. Zu...

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(12.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

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    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Joan van der Keuken
    Achter Glas
    1957
    C. de Boer jr.

    Machiel Botman
    Heartbeat
    1994
    Volute

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation



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