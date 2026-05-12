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Bausparen in Österreich: Ein 100 Jahre altes Produkt mit 10 Milliarden Euro Bilanzsumme (Podcast)

12.05.2026, 1051 Zeichen
In der aktuellen Episode von Börsepeople im Podcast S24/25 empfängt Host Christian Drastil den Geschäftsführer der Raiffeisen Bausparkasse, Markus Tritthart, zu einem Gespräch über Karrierewege im Bankwesen, die Mechanik des Bausparens und die Herausforderungen moderner Bankenregulatorik. Markus Tritthart verantwortet als einer von zwei Geschäftsführern die Marktfolge der größten österreichischen Bausparkasse – konkret die Bereiche Risiko und Finanzen, vergleichbar mit einer kombinierten CRO- und CFO-Funktion in einem börsennotierten Unternehmen. Mit rund 1,3 Millionen Bausparern und einer Bilanzsumme von etwa 10 Milliarden Euro ist die Raiffeisen Bausparkasse ein Schwergewicht im heimischen Finanzsektor. Vom Trainee zum Bausparkassen-Chef: Ein Vierteljahrhundert im Zinsgeschäft Trittharts Karriere begann als Trainee bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich, wo er rasch zum Assistenten des Vorstands Helfried Marek aufstieg. Marek war...

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(12.05.2026)

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