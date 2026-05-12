Börsegeschichte 12.5.: Zumtobel, Sanochemia, Post, Palfinger, CPI Europe (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

12.05.2026, 1152 Zeichen

IPOs:

12.05.1999: Sanochemia: Sanochemia mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 53,80 Mio. Euro (dazu Greenshoe 8 Mio. Euro).

12.05.2006: ZUMTOBEL: Zumtobel mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,52 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 78,71 Mio. Euro). zum Kalender



Extrema:

12.05.2011: Flop 2: Österreichische Post: -10.9% - [Flop 1: -14.29% (07.11.2007), Flop 3: -9.66% (20.10.2008)] zum Kalender



Umsatzextrema:

12.05.2006: Bester - Palfinger: 41.569.200 Euro (Doppelzählung); Preis: 20,28 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.024.880 zum Kalender

12.05.2006: Bester - Zumtobel: 188.117.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 19,25 Euro, Stück (Einfachzählung): 4.886.155 zum Kalender



over MA200:

12.05.2004: CPI Europe AG: Am längsten über MA200: 1090 Tage (endete am: 12.05.2004)

Bisher gab es an einem 12. Mai 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.05. beträgt 0,01%. Der beste 12.05. fand im Jahr 2010 mit 2,78% statt, der schlechteste 12.05. im Jahr 2006 mit -2,00%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.05.)

(12.05.2026)

BSN Podcasts

Börsegeschichte: 75 Jahre Buwog, davon viereinhalb Jahre börsenotiert, Zeitzeug:innen hier im audio-cd-Remix

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Telekom Austria, Amag, UBM, Austriacard Holdings AG, Andritz, Wienerberger, Zumtobel, Porr, Marinomed Biotech, Addiko Bank, AT&S, Erste Group, Palfinger, Rath AG, Wolftank-Adisa, Polytec Group, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit.

Random Partner A1 Telekom Austria

Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Bausparen in Österreich: Ein 100 Jahre altes Produkt mit 10 Milliarden E...

» LinkedIn-NL: Happy Birthday, Daniel Riedl und 75 Jahre Buwog incl 40.000...

» Österreich-Depots: Etwas leichter (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.5.: Zumtobel, Sanochemia, Post, Palfinger, CPI Europe...

» ATX im leichten Minus, doch AT&S sorgt für Staunen: Rekord-Handelsvolume...

» Nachlese: Veronika Korbei Kooperation Handball West Wien (Capitals) / Sp...

» PIR-News: Agrana, Post, FACC (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1153: ATX leichter, bzgl. AT&S lehne ich mich jetzt ...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Strabag, Porr, UBM gesucht