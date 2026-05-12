Börsegeschichte 12.5.: Zumtobel, Sanochemia, Post, Palfinger, CPI Europe (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
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12.05.2026, 1152 Zeichen
IPOs:
12.05.1999: Sanochemia: Sanochemia mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 53,80 Mio. Euro (dazu Greenshoe 8 Mio. Euro).
12.05.2006: ZUMTOBEL: Zumtobel mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,52 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 78,71 Mio. Euro). zum Kalender
Extrema:
12.05.2011: Flop 2: Österreichische Post: -10.9% - [Flop 1: -14.29% (07.11.2007), Flop 3: -9.66% (20.10.2008)] zum Kalender
Umsatzextrema:
12.05.2006: Bester - Palfinger: 41.569.200 Euro (Doppelzählung); Preis: 20,28 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.024.880 zum Kalender
12.05.2006: Bester - Zumtobel: 188.117.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 19,25 Euro, Stück (Einfachzählung): 4.886.155 zum Kalender
over MA200:
12.05.2004: CPI Europe AG: Am längsten über MA200: 1090 Tage (endete am: 12.05.2004)
Bisher gab es an einem 12. Mai 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.05. beträgt 0,01%. Der beste 12.05. fand im Jahr 2010 mit 2,78% statt, der schlechteste 12.05. im Jahr 2006 mit -2,00%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.05.)
Börsegeschichte: 75 Jahre Buwog, davon viereinhalb Jahre börsenotiert, Zeitzeug:innen hier im audio-cd-Remix
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Extrema:
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