SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 12.5.: Zumtobel, Sanochemia, Post, Palfinger, CPI Europe (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

12.05.2026, 1152 Zeichen

IPOs:
12.05.1999: Sanochemia: Sanochemia mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 53,80 Mio. Euro (dazu Greenshoe 8 Mio. Euro).
12.05.2006: ZUMTOBEL: Zumtobel mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,52 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 78,71 Mio. Euro). zum Kalender

Extrema:
12.05.2011: Flop 2: Österreichische Post: -10.9% - [Flop 1: -14.29% (07.11.2007), Flop 3: -9.66% (20.10.2008)] zum Kalender

Umsatzextrema:
12.05.2006: Bester - Palfinger: 41.569.200 Euro (Doppelzählung); Preis: 20,28 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.024.880 zum Kalender
12.05.2006: Bester - Zumtobel: 188.117.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 19,25 Euro, Stück (Einfachzählung): 4.886.155 zum Kalender

over MA200:
12.05.2004: CPI Europe AG: Am längsten über MA200: 1090 Tage (endete am: 12.05.2004)

Bisher gab es an einem 12. Mai 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.05. beträgt 0,01%. Der beste 12.05. fand im Jahr 2010 mit 2,78% statt, der schlechteste 12.05. im Jahr 2006 mit -2,00%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.05.)


(12.05.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsegeschichte: 75 Jahre Buwog, davon viereinhalb Jahre börsenotiert, Zeitzeug:innen hier im audio-cd-Remix




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Telekom Austria, Amag, UBM, Austriacard Holdings AG, Andritz, Wienerberger, Zumtobel, Porr, Marinomed Biotech, Addiko Bank, AT&S, Erste Group, Palfinger, Rath AG, Wolftank-Adisa, Polytec Group, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit.

Random Partner

A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Bausparen in Österreich: Ein 100 Jahre altes Produkt mit 10 Milliarden E...

» LinkedIn-NL: Happy Birthday, Daniel Riedl und 75 Jahre Buwog incl 40.000...

» Österreich-Depots: Etwas leichter (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.5.: Zumtobel, Sanochemia, Post, Palfinger, CPI Europe...

» ATX im leichten Minus, doch AT&S sorgt für Staunen: Rekord-Handelsvolume...

» Nachlese: Veronika Korbei Kooperation Handball West Wien (Capitals) / Sp...

» PIR-News: Agrana, Post, FACC (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1153: ATX leichter, bzgl. AT&S lehne ich mich jetzt ...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Strabag, Porr, UBM gesucht


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Ausgewählte Events von BSN-Partnern
11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Wie Frequentis, Wolftank-Adisa, Addiko Bank, Rath AG, Agrana und Zumtobel für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
Venture Global gibt LNG-Abnahmeverträge mit TotalEnergies und Vitol bekannt
Bilder Safet Hasanoski
Lenovo ermöglicht die Bereitstellung produktionsreifer agentenbasierter KI innerhalb einer Woche, um Unternehmensabläufe zu transformieren
Wiener Börse: ATX büßt am Dienstag 1,47 Prozent ein
Goldman Sachs Alternative akquiriert FGI Worldwide




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: RBI(1)
    CoVaCoRo zu Frequentis
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: AT&S(1), Mayr-Melnhof(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 0.88%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.49%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: UBM(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.71%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.98%
    BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    Star der Stunde: Frequentis 2.22%, Rutsch der Stunde: voestalpine -0.87%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Frequentis(1), RBI(1), Marinomed Biotech(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1149: ATX zum 35er der 1. Veröffentlichung in den Tageszeitungen auf Rekordniveau; CCPA-Chefs gratulieren

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Stephen Gill
    The Pillar
    2019
    Nobody

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII



    Autor: Börse Geschichte

    12.05.2026, 1152 Zeichen

    IPOs:
    12.05.1999: Sanochemia: Sanochemia mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 53,80 Mio. Euro (dazu Greenshoe 8 Mio. Euro).
    12.05.2006: ZUMTOBEL: Zumtobel mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,52 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 78,71 Mio. Euro). zum Kalender

    Extrema:
    12.05.2011: Flop 2: Österreichische Post: -10.9% - [Flop 1: -14.29% (07.11.2007), Flop 3: -9.66% (20.10.2008)] zum Kalender

    Umsatzextrema:
    12.05.2006: Bester - Palfinger: 41.569.200 Euro (Doppelzählung); Preis: 20,28 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.024.880 zum Kalender
    12.05.2006: Bester - Zumtobel: 188.117.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 19,25 Euro, Stück (Einfachzählung): 4.886.155 zum Kalender

    over MA200:
    12.05.2004: CPI Europe AG: Am längsten über MA200: 1090 Tage (endete am: 12.05.2004)

    Bisher gab es an einem 12. Mai 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.05. beträgt 0,01%. Der beste 12.05. fand im Jahr 2010 mit 2,78% statt, der schlechteste 12.05. im Jahr 2006 mit -2,00%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.05. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.05.)


    (12.05.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsegeschichte: 75 Jahre Buwog, davon viereinhalb Jahre börsenotiert, Zeitzeug:innen hier im audio-cd-Remix




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Telekom Austria, Amag, UBM, Austriacard Holdings AG, Andritz, Wienerberger, Zumtobel, Porr, Marinomed Biotech, Addiko Bank, AT&S, Erste Group, Palfinger, Rath AG, Wolftank-Adisa, Polytec Group, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit.

    Random Partner

    A1 Telekom Austria
    Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Bausparen in Österreich: Ein 100 Jahre altes Produkt mit 10 Milliarden E...

    » LinkedIn-NL: Happy Birthday, Daniel Riedl und 75 Jahre Buwog incl 40.000...

    » Österreich-Depots: Etwas leichter (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 12.5.: Zumtobel, Sanochemia, Post, Palfinger, CPI Europe...

    » ATX im leichten Minus, doch AT&S sorgt für Staunen: Rekord-Handelsvolume...

    » Nachlese: Veronika Korbei Kooperation Handball West Wien (Capitals) / Sp...

    » PIR-News: Agrana, Post, FACC (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1153: ATX leichter, bzgl. AT&S lehne ich mich jetzt ...

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: Strabag, Porr, UBM gesucht


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Frequentis, Wolftank-Adisa, Addiko Bank, Rath AG, Agrana und Zumtobel für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
    Venture Global gibt LNG-Abnahmeverträge mit TotalEnergies und Vitol bekannt
    Bilder Safet Hasanoski
    Lenovo ermöglicht die Bereitstellung produktionsreifer agentenbasierter KI innerhalb einer Woche, um Unternehmensabläufe zu transformieren
    Wiener Börse: ATX büßt am Dienstag 1,47 Prozent ein
    Goldman Sachs Alternative akquiriert FGI Worldwide




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: RBI(1)
      CoVaCoRo zu Frequentis
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: AT&S(1), Mayr-Melnhof(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 0.88%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.49%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: UBM(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.71%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.98%
      BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      Star der Stunde: Frequentis 2.22%, Rutsch der Stunde: voestalpine -0.87%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Frequentis(1), RBI(1), Marinomed Biotech(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1149: ATX zum 35er der 1. Veröffentlichung in den Tageszeitungen auf Rekordniveau; CCPA-Chefs gratulieren

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pierre Bost
      Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
      1927
      Librairie des arts Décoratifs

      Mellen Burns
      Skimpies
      2024
      burns books

      Dimitri Bogachuk
      Atlantic
      2025
      form.

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de