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LinkedIn-NL: Happy Birthday, Daniel Riedl und 75 Jahre Buwog incl 40.000 Börsestunden im Remix ...

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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12.05.2026, 3590 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8683 Anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums nutzte die Buwog Ende April ihre Veranstaltungsreihe „Buwog im Gespräch“ als Rahmen für einen Festakt: Rund 200 geladene Gäste feierten gemeinsam mit dem Unternehmen, das auch 4,5 Jahre börsenotiert war. Ich freue mich, dass ich ein paar O-Töne zur Buwog-Geschichte für diese Podcastverneigung remixen darf ...

... zu Wort kommen: Daniel Riedl (CDO, Vonovia , Gerhard Schuster (ehem. Vorstandsvorsitzender der Wien 3420 AG), Brigitte Jilka (ehem. Stadtbaudirektorin Wien), Karin Lux (Geschäftsführerin, AzW), Michael Ehlmaier (Geschäftsführender Gesellschafter, EHL Immobilien Gruppe ) und ich selbst fasse die Börseära zusammen. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8682 - ATX schwächer - nur die Bauwerte im Plus - gebt Euch diese Werte bei Erste, Bawag, OMV und besonders bzgl. AT&S, da lehne ich mich jetzt bzgl. Wiener Börse Preis aus dem Fenster - PIR-News: Agrana, Post, FACC - Birgit Noggler läutet die Opening Bell für Dienstag. Mit der Stiftungvorständin der B&C endet morgen eine 574 Folgen andauernde Börsepeople-Ära. Und es ist eine besonders gut gelaunte Folge geworden. Birgit war auch Aufsichtsrätin der Buwog und da geht heute Nachmittag noch ein Remix live - Vintage zu Sanochemia, Zumtobel und CPI Europe - Börse Frankfurt etwas leichter, Bayer sehr stark - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil Links:  - Börsepeople morgen: Birgit Noggler unter http://www.audio-cd.at/people

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8677/ Markus Tritthart ist Geschäftsführer der Raiffeisen Bausparkasse und wir sprechen über eine spannende Karriere, die seinerzeit auch bei Raiffeisen und Vorstand Helfried Marek begonnen hat. Wir gehen etliche Stationen durch, haben Treasury-Verantwortung, Regulatorik und vieles mehr im Programm. Mit dem GF beim grössten Player in Österreich ist es aber natürlich vor allem ein tiefes Update-Eintauchen in das klassische und immer moderne Bausparen mit staatlicher Prämie. Interessant ist, dass die Raiffeisen Bausparkasse auch einen IR-Bereich auf der Homepage hat. Und einen Bezug zu Strabag Real Estate, dem Season Presenter, schaffen wir auch. https://www.bausparen.at/de/raiffeisen-bausparkasse.html Buchtipp von Markus (ich hab es gleich bei Audible als Hörbuch gekauft): https://www.amazon.de/Situation-Konstellation-Vom-Verschwinden-Spielraums/dp/3518588338/ref=asc_df_3518588338? Melanie`s Einspieler: Nordglück https://www.mischek.at/de/projekte/nordglueck https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/ https://www.mischek.at/de Kontakt: wohnline@mischek.at Telefon: 0800 201020

- ÖTV-Spitzentennis https://audio-cd.at/page/podcast/8678 - Woche 19 brachte einen Rekord im Punkte-Ranking, aber nicht im Platzziffer-Ranking. Die win2day-Spielerin der Woche ist zum 5. Mal Anastasia Potapova, Sinja Kraus ist wieder unter den Top100, Joel Schwärzler hat ein neues Career High und Nico Hipfl erreichte das M15 Finale in Hurghada.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8676 Anlassbezogen zum Muttertag - das Vorwort - warum mein Fanboy-Buch zur Wiener Börse von 350 auf 420 Seiten gewachsen ist. Mehr dann nach und nach unter http://www.christian-drastil.com . Audio CD Allstars mit u.a. "Hey Mama" wie hier angespielt: https://open.spotify.com/intl-de/artist/7mTlgftgRLad9aLEU1XMGm

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at

 


 


(12.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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