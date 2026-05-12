» Wiener Börse zu Mittag leichter: Strabag, Porr, UBM gesucht

12.05.2026, 1243 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:03 liegt der ATX mit -0.55 Prozent im Minus bei 5904 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.84% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +2.18% auf 93.8 Euro, dahinter Porr mit +0.19% auf 39.225 Euro und UBM mit +0.15% auf 17.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24103 ( -1.02%, Ultimo 2025: 24490, -0.57% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +6.01% auf 39.31 Euro, dahinter Symrise mit +1.61% auf 73.97 Euro und Merck KGaA mit +1.57% auf 114.675 Euro.

- PIR-News: Agrana, Post, FACC

- #gabb Volumensradar: Telekom Austria, AT&S

- Nachlese: Veronika Korbei Kooperation Handball West Wien (Capitals) / SportWoche

- Börsegeschichte 12.5.: Zumtobel, Sanochemia, Post, Palfinger, CPI Europe

- Österreich-Depots: Etwas leichter

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.44% vs. last #gabb, +5.65% ytd, +126.90% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677

Harald Weygand: https://audio-cd.at/page/podcast/8671

Daniela Klauser: https://audio-cd.at/page/podcast/8665

Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659

Hugo Brock: https://audio-cd.at/page/podcast/8655

(12.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1152: ATX dank RBI stärker, nun vor dem Euro-Stoxx-50 und wir machen ein Projekt mit Handball West Wien (Capitals)

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, Amag, Semperit, Austriacard Holdings AG, Oberbank AG Stamm, Andritz, Strabag, Agrana, Marinomed Biotech, RBI, Polytec Group, SW Umwelttechnik, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Symrise, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Infineon, Deutsche Bank, Münchener Rück, Rheinmetall, Hannover Rück, Airbus Group, Siemens Healthineers.

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