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Wiener Börse zu Mittag leichter: Strabag, Porr, UBM gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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12.05.2026, 1243 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:03 liegt der ATX mit -0.55 Prozent im Minus bei 5904 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.84% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +2.18% auf 93.8 Euro, dahinter Porr mit +0.19% auf 39.225 Euro und UBM mit +0.15% auf 17.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24103 ( -1.02%, Ultimo 2025: 24490, -0.57% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +6.01% auf 39.31 Euro, dahinter Symrise mit +1.61% auf 73.97 Euro und Merck KGaA mit +1.57% auf 114.675 Euro.

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(12.05.2026)

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    Christoph Holly ist Führungskräfte-Trainer, Unternehmer und im Gründungsjahr des ATX geboren. Mir taugt, dass sich Christoph im Alter von 20 selbstständig gemacht hat und dann erst Kunden gesucht h...

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