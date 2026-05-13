Börsegeschichte 13.5.: Extremes zu CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
13.05.2026, 504 Zeichen
Extrema:
13.05.2009: Flop 3: CA Immo: -17.05% - [Flop 1: -22.7% (25.11.2008), Flop 2: -20.71% (29.09.2008)]
Bisher gab es an einem 13. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.05. beträgt -0,10%. Der beste 13.05. fand im Jahr 2022 mit 2,20% statt, der schlechteste 13.05. im Jahr 2009 mit -4,94%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.05.)
Wiener Börse Party #1155: ATX unverändert, mit Wienerberger / Verbund zwei Dauer-ATXler vorne, Frequentis 18/70 und Rheinmetall/Ritschy
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Amag, EuroTeleSites AG, FACC, OMV, Wienerberger, Porr, AT&S, Fabasoft, Frauenthal, Gurktaler AG Stamm, Bajaj Mobility AG, Rath AG, Rosenbauer, Wolftank-Adisa, Polytec Group, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, UBM, Infineon, Merck KGaA, Scout24, Fresenius Medical Care.
Random Partner
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1155: ATX ruhig, mit Wienerberger / Verbund zwei Dau...
» Wiener Börse am Feiertag Vormittag unverändert: Wienerberger, Verbund un...
» ATX feiert 35-jähriges Jubiläum – Wiener Börse mit starkem Handelstag un...
» Von der Dotcom-Blase zur Stiftungsvorständin: Birgit Nogglers Weg durch ...
» Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute s...
» Österreich-Depots: Asta Energy neu im Austria 30 Private IR (Depot Komme...
» Börsegeschichte 13.5.: Extremes zu CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Buwog-Remix, Birgit Noggler (audio cd.at)
» PIR-News: Addiko, Semperit, wienerberger, Verbund, Polytec, Bajaj Mobili...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1155: ATX ruhig, mit Wienerbe...
- Wiener Börse am Feiertag Vormittag unverändert: W...
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- DAX-Frühmover: Rheinmetall, BMW, Volkswagen Vz., ...
- ATX TR-Frühmover: Wienerberger, voestalpine, AT&S...
- SMA Solar am besten (Peer Group Watch Deutsche Ne...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters
Frederic Esters ist Geschäftsführender Gesellschafter bei der YES Investmedia GmbH, einem Unternehmen, das sein Bruder Yannick mit Robert Sasse gründete. Das Trio hat nach und nach eine Fachverlags...
Books josefchladek.com
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
John Gossage
LAMF (Special Edition)
2026
Magic Hour Press
Yusuf Sevinçli
Oculus
2018
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
Masahisa Fukase
Sasuke
2025
Atelier EXB
13.05.2026, 504 Zeichen
Extrema:
13.05.2009: Flop 3: CA Immo: -17.05% - [Flop 1: -22.7% (25.11.2008), Flop 2: -20.71% (29.09.2008)]
Bisher gab es an einem 13. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.05. beträgt -0,10%. Der beste 13.05. fand im Jahr 2022 mit 2,20% statt, der schlechteste 13.05. im Jahr 2009 mit -4,94%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.05.)
Wiener Börse Party #1155: ATX unverändert, mit Wienerberger / Verbund zwei Dauer-ATXler vorne, Frequentis 18/70 und Rheinmetall/Ritschy
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Amag, EuroTeleSites AG, FACC, OMV, Wienerberger, Porr, AT&S, Fabasoft, Frauenthal, Gurktaler AG Stamm, Bajaj Mobility AG, Rath AG, Rosenbauer, Wolftank-Adisa, Polytec Group, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, UBM, Infineon, Merck KGaA, Scout24, Fresenius Medical Care.
Random Partner
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1155: ATX ruhig, mit Wienerberger / Verbund zwei Dau...
» Wiener Börse am Feiertag Vormittag unverändert: Wienerberger, Verbund un...
» ATX feiert 35-jähriges Jubiläum – Wiener Börse mit starkem Handelstag un...
» Von der Dotcom-Blase zur Stiftungsvorständin: Birgit Nogglers Weg durch ...
» Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute s...
» Österreich-Depots: Asta Energy neu im Austria 30 Private IR (Depot Komme...
» Börsegeschichte 13.5.: Extremes zu CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Buwog-Remix, Birgit Noggler (audio cd.at)
» PIR-News: Addiko, Semperit, wienerberger, Verbund, Polytec, Bajaj Mobili...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1155: ATX ruhig, mit Wienerbe...
- Wiener Börse am Feiertag Vormittag unverändert: W...
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- DAX-Frühmover: Rheinmetall, BMW, Volkswagen Vz., ...
- ATX TR-Frühmover: Wienerberger, voestalpine, AT&S...
- SMA Solar am besten (Peer Group Watch Deutsche Ne...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Esters
Frederic Esters ist Geschäftsführender Gesellschafter bei der YES Investmedia GmbH, einem Unternehmen, das sein Bruder Yannick mit Robert Sasse gründete. Das Trio hat nach und nach eine Fachverlags...
Books josefchladek.com
John Gossage
LAMF (Special Edition)
2026
Magic Hour Press
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Mellen Burns
Skimpies
2024
burns books