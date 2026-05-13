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Börsegeschichte 13.5.: Extremes zu CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

13.05.2026, 504 Zeichen

Extrema:
13.05.2009: Flop 3: CA Immo: -17.05% - [Flop 1: -22.7% (25.11.2008), Flop 2: -20.71% (29.09.2008)]

Bisher gab es an einem 13. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.05. beträgt -0,10%. Der beste 13.05. fand im Jahr 2022 mit 2,20% statt, der schlechteste 13.05. im Jahr 2009 mit -4,94%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.05.)


(13.05.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

    13.05.2026, 504 Zeichen

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    13.05.2009: Flop 3: CA Immo: -17.05% - [Flop 1: -22.7% (25.11.2008), Flop 2: -20.71% (29.09.2008)]

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